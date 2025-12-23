5 советов для работников: как увеличить зарплату в 2026 году, чтобы не слетела бронь

Минимальная зарплата для возможности получить бронь станет больше

В январе 2026 года часть забронированных украинских мужчин может потерять бронь. Дело в том, что увеличивается минимальная сумма заработной платы, дающая право на бронирование.

Что нужно знать:

С 1 января забронированный работник должен получать не менее 21 617,50 грн в месяц

Это связано с ростом минимальной заработной платы

Если зарплата меньше, мужчина может потерять бронь

В течение 2025 года забронированным мог быть работник, получающий не менее 20 тысяч гривен (две с половиной минимальные зарплаты). С 1 января 2026 года минимальная зарплата вырастет до 8647 грн (сейчас 8 000 грн). Таким образом, чтобы сохранить бронь, с 1 января зарплата должна составлять 21 617,50 грн.

Поэтому забронированным украинцам, у которых 20 000 грн зарплаты, придется искать способы ее увеличить. Рассказываем, как разговаривать с работодателем, чтобы убедить его увеличить зарплату. Эти советы универсальны и подходят для разговора о повышении зарплаты во всех случаях.

К этому разговору нужно подготовиться заранее, проанализировав свои сильные стороны. Ваши достижения, высокие результаты, исполненные проекты станут аргументами для руководства.

Очень важно начать этот разговор вовремя. Идеально после хорошо проделанной работы, которую заметил работодатель. В ходе разговора следует объяснить важность своей работы для компании.

Обращаясь к руководству за поднятием заработной платы, важно четко сформулировать свою задачу. Конкретная сумма в этом случае более уместна, чем формулировка "хотелось бы больше".

В разговоре нужно отметить свою готовность развиваться и заинтересованность в профессиональном росте. Ответ работодателя нужно внимательно выслушать, воздержавшись от возражений – это признак профессиональной зрелости.

Если руководство отказывается повысить заработную плату, можно договориться о том, чтобы взять дополнительную работу. Соответственно, вырастет и зарплата.

Три секрета успешных переговоров с работодателем

Язык пользы для компании: упор нужно делать именно на то, какую пользу ваша работа приносит работодателю

Уверенность без агрессивности: переговоры нужно вести без излишних эмоций. Спокойствие и аргументированность работают лучше, чем давление

Готовность к диалогу: высказав свои аргументы, важно услышать ответ и быть готовым к поиску вариантов, которые устроят обе стороны

Как сообщал "Телеграф", Кабинет Министров изменил правила бронирования для военнообязанных, и теперь отсрочку могут забрать мгновенно. Если предприятие потеряло статус критически важного, его работники остаются без защиты от мобилизации – даже если до этого были забронированы.