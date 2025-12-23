5 порад для працівників: як збільшити зарплату у 2026 році, щоб не злетіла бронь

Мінімальна зарплата для можливості отримати броню збільшиться

У січні 2026 року частина заброньованих українських чоловіків може втратити бронь. Річ у тім, що зростає мінімальна сума заробітної плати, яка дає право на бронювання.

Що треба знати:

З 1 січня заброньований працівник має отримувати не менше 21 617,50 грн на місяць

Це пов'язано з ростом мінімальної заробітної плати

Якщо зарплата менша, чоловік може втратити бронь

Протягом 2025 року заброньованим міг бути працівник, який отримує не менше 20 тисяч гривень (дві з половиною мінімальних зарплати). З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата зросте до 8 647 грн (зараз 8 000 грн). Таким чином, щоб зберегти бронь, з 1 січня зарплата має складати вже 21 617,50 грн.

Тому заброньованим українцям, які мають 20 000 грн зарплати, доведеться шукати способи її збільшити. Розповідаємо, як розмовляти з роботодавцем, щоб переконати його збільшити зарплату. Ці поради універсальні та підходять для розмови про підвищення зарплати в усіх випадках.

Як правильно говорити з роботодавцем про підвищення зарплати

До цієї розмови треба підготуватися заздалегідь, проаналізувавши свої сильні сторони. Ваші досягнення, високі результати, виконані проєкти стануть аргументами для керівництва.

Дуже важливо почати цю розмову вчасно. Ідеально після добре виконаної роботи, яку помітив роботодавець. В ході розмови потрібно пояснити важливість своєї роботи для компанії.

Звертаючись до керівництва за підняттям заробітної плати, важливо чітко сформулювати свою задачу. Конкретна сума в цьому випадку більш доречна, ніж формулювання "хотілося б більше".

В розмові треба наголосити на своїй готовності розвиватися та зацікавленості у професійному зростанні. Відповідь роботодавця треба уважно вислухати, втримавшись від заперечень — це ознака професійної зрілості.

Якщо керівництво відмовляється підвищити заробітну плату, можна домовитися про те, щоб взяти додаткову роботу. Відповідно, зросте й зарплата.

Три секрети успішних переговорів з роботодавцем

Мова користі для компанії: упор треба робити саме на те, яку користь ваша робота приносить роботодавцю

Впевненість без агресивности: переговори треба вести без зайвих емоцій. Спокій та аргументованість працюють краще, ніж тиск

Готовність до діалогу: висловивши свої аргументи, важливо почути відповідь та бути готовим до пошуку варіантів, які влаштують обидві сторони

Як повідомляв "Телеграф", Кабінет Міністрів змінив правила бронювання для військовозобов'язаних, і тепер відстрочку можуть забрати миттєво. Якщо підприємство втратило статус критично важливого, його працівники лишаються без захисту від мобілізації – навіть якщо до цього були заброньовані.