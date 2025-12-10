Утратили статус – потеряли бронь: Кабмин разрешил забирать отсрочку мгновенно без предупреждения

Кабмин изменил правила бронирования военнообязанных

Кабинет Министров изменил правила бронирования для военнообязанных и теперь отсрочку могут забрать мгновенно. Если предприятие потеряло статус критически важного, его работники остаются без защиты от мобилизации – даже если до этого были забронированы.

Что нужно знать

В некоторых случаях бронирование отменяют мгновенно

Право на бронирование получили работники Красного Креста Украины и украинских неправительственных организаций

Руководители обязаны в течение 5 рабочих дней аннулировать отсрочки через "Действие" по истечении срока действия решения

О новых изменениях сообщил народный депутат Ярослав Федиенко. Как именно изменились условия бронирования, кто получил право на отсрочку, и что угрожает предприятиям за нарушение новых правил, читайте в материале.

Красный Крест и гуманитарные организации теперь могут бронировать своих сотрудников

Постановление Кабмина 1608 г.

Правительство расширило список организаций, чьи сотрудники имеют право на бронирование. Теперь в список попали работники Общества Красного Креста Украины и украинские неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты за счет международных партнеров.

Постановление Кабмина 1608 г.

Для этих категорий действует особый порядок: бронирование прекращается автоматически, как только завершается проект, разрывается договор или организацию исключают из специального перечня. Раньше такой возможности у гуманитарных организаций вообще не было – теперь государство признало их роль в поддержке населения во время войны.

Межведомственная рабочая группа получила реальную власть над лимитами бронирования

Одно из важнейших изменений – усиление роли Межведомственной рабочей группы по вопросам призыва. Этот орган был создан еще летом 2024 года, в него вошли заместители руководителей Минобороны, Минэкономики, МВД, МОН и разведки.

Ранее Минобороны могло самостоятельно увеличивать лимиты бронирования более чем на 50 процентов. Теперь это возможно только по рекомендации Межведомственной группы. Решение о праве предприятий на бронирование и конкретные лимиты будет принимать Минобороны, но уже из предложений этой группы.

Все решения будут вноситься в Единый список через систему "Действие". В документе обязательно должен быть указан код ЕГРПОУ, полное название организации, увеличен лимит, общее количество военнообязанных и срок действия – до одного года для большинства категорий.

Пять дней на оформление – иначе бронирование сгорает

Постановление устанавливает жесткие термины для критически важных предприятий. После того как у "Действия" появляется смена лимита, у руководства есть всего пять рабочих дней, чтобы оформить бронирование. Если не успели – решение Минобороны теряет силу.

Такие же пять дней действуют и обратно. Когда истекает срок действия решения, руководители обязаны в течение пяти рабочих дней аннулировать отсрочки через "Действие". Для отдельных категорий военнообязанных перевод на специальный военный учет происходит автоматически в течение 24 часов.

Предприятия теперь отвечают за каждого забронированного работника

Новое постановление вводит дополнительную ответственность для критически важных предприятий. Количество забронированных работников не может превышать общее количество военнообязанных, указанное в решении госоргана о признании предприятия критически важным.

Руководители должны следить, чтобы не нарушать установленные лимиты. А в самое решение о критической важности предприятия теперь включают информацию об общем количестве военнообязанных сотрудников и количестве подлежащих бронированию. Это означает, что государство усиливает контроль над тем, сколько людей реально нуждаются в отсрочке, а не просто предоставляют брони всем подряд.

Напомним, "Телеграф" писал, что бронь от мобилизации не гарантирует выезд. Основания и цель поездки должны быть подтверждены документально.