Персик страдает от зимнего солнца. Как защитить кору от ожогов

Персиковое дерево может серьезно пострадать зимой не только от морозов, но и от солнца. Чтобы гарантировать урожай следующего года, нужно позаботиться уже сейчас.

Персик — южное дерево, но на фоне глобального потепления садоводы Украины могут выращивать эти вкусные и полезные плоды почти во всех регионах страны.

Главная задача при выращивании персика — обеспечить ему хорошую зимовку. И подчас основной проблемой при этом являются не морозы, а солнце. Да, да, именно солнце может причинить ущерб нежной древесине.

Важно знать:

В солнечные зимние дни кора персика нагревается, запуская циркуляцию соков. Но с возвращением мороза внутренняя жидкость замерзает, кора трескается и отслаивается, происходит масштабное разрушение плодовой древесины.

Как защитить персик от зимнего солнца:

Деревья нужно побелить . Это и дезинфекция грибковых болезней, и снижение интенсивности солнечного излучения за счет белого цвета.

. Это и дезинфекция грибковых болезней, и снижение интенсивности солнечного излучения за счет белого цвета. Ствол персика нужно укутать укрывным материалом белого цвета. Создавая такой защитный барьер, вы снижаете резкие колебания температур.

белого цвета. Создавая такой защитный барьер, вы снижаете резкие колебания температур. Добавьте в побелку немного железного купороса. Кроме антибактериального эффекта, он отпугнет мышей, которые зимой не прочь погрызть кору.

Нужно отметить, что чаще всего страдает кора на южной и юго-западной стороне ствола , куда больше всего попадает солнца.

Также заметим, что персик — не единственное южное дерево, которое может расти в Украине из-за изменений климата. Вам также может быть интересно: