Персик страдает от зимнего солнца. Как защитить кору от ожогов

Ирина Семчишина
Чтобы персик хорошо родил летом, нужно позаботиться о его зимовке
Чтобы персик хорошо родил летом, нужно позаботиться о его зимовке. Фото Pixabay

Персиковое дерево может серьезно пострадать зимой не только от морозов, но и от солнца. Чтобы гарантировать урожай следующего года, нужно позаботиться уже сейчас.

Персик — южное дерево, но на фоне глобального потепления садоводы Украины могут выращивать эти вкусные и полезные плоды почти во всех регионах страны.

Главная задача при выращивании персика — обеспечить ему хорошую зимовку. И подчас основной проблемой при этом являются не морозы, а солнце. Да, да, именно солнце может причинить ущерб нежной древесине.

Важно знать:

В солнечные зимние дни кора персика нагревается, запуская циркуляцию соков. Но с возвращением мороза внутренняя жидкость замерзает, кора трескается и отслаивается, происходит масштабное разрушение плодовой древесины.

Как защитить персик от зимнего солнца:

  • Деревья нужно побелить. Это и дезинфекция грибковых болезней, и снижение интенсивности солнечного излучения за счет белого цвета.
  • Ствол персика нужно укутать укрывным материалом белого цвета. Создавая такой защитный барьер, вы снижаете резкие колебания температур.
  • Добавьте в побелку немного железного купороса. Кроме антибактериального эффекта, он отпугнет мышей, которые зимой не прочь погрызть кору.

Нужно отметить, что чаще всего страдает кора на южной и юго-западной стороне ствола, куда больше всего попадает солнца.

Также заметим, что персик — не единственное южное дерево, которое может расти в Украине из-за изменений климата. Вам также может быть интересно:

