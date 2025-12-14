Пока не поздно: 4 растений, которые нужно обрезать в декабре

Обрезка гарантирует получение качественного урожая в следующем году

Первый месяц зимы выглядит унылым и серым, но сад все равно требует внимания. Это именно тот период покоя, когда обрезка растений не принесет им ущерба.

Есть 4 растения, которые обязательно нужно обрезать в это время.

Яблони

Удалите с яблонь все мертвые, больные или поврежденные ветви и обрежьте перекрещивающиеся ветки для улучшения циркуляции воздуха. Проредите загущенные участки, чтобы создать сбалансированную, открытую форму. Зимняя обрезка применяется к стандартным яблоням, в то время как сформированные яблони следует обрезать летом, при необходимости проводя лишь легкую зимнюю обрезку.

Виноград

Обрезка винограда

Обрезку виноградных лоз следует проводить, когда растения полностью переходят в состояние покоя. Более поздняя обрезка может привести к выделению сока из срезов, что ослабит лозу. Удалите старую древесину и укоротите побеги, исходя из сорта винограда. Оптимально оставлять 5-7 почек, но например Молдова может плодоносить на короткой обрезке (2-4 почки), а Талисман (он же Кеша) требует оставлять не менее 12-15 почек.

Глициния

Глициния цветет

Проведите обрезку глицинии, чтобы направить энергию в боковые побеги, где формируются цветочные почки. Удалите все мертвые или поврежденные ветви, подвяжите новые побеги и обрежьте тонкие стебли, оставив только две-три почки, чтобы стимулировать более обильное цветение.

Розы

Время обрезки зависит от сорта розы, который вы выращиваете. Декабрь идеально подходит для обрезки плетистых роз: удалите старые ветки, затем приведите растение в порядок и придайте ему форму. Каждый срез делайте примерно на 5 мм выше почки, направляя его вниз, чтобы предотвратить скопление воды и загнивание.

