Чеснок будет размером с яблоко: важные правила посадки, которые обеспечат щедрый урожай

Для хорошего урожая важно не только выбрать правильное место, но и подготовить почву и посадочный материал

Озимый чеснок, который сажают осенью до конца октября, чтобы он не успел прорасти до морозов, имеет ряд преимуществ по сравнению с "обычным", яровым. Он обладает более высокой морозостойкостью, устойчивостью к болезням, лучше адаптируется к почве и прекрасно сохраняется.

Также он обеспечивает раннюю зелень весной, из-за чего хозяева любят высаживать именно осенний чеснок. "Телеграф" рассказывает, как вырастить пищевую культуру, которая своими размерами будет лишь немного уступать яблоку.

Что нужно знать

Чеснок лучше растет на рыхлых почвах с добавлением песка или торфа

Свежий навоз способствует росту ботвы, а не формированию больших головок

Утепление участка сохраняет урожай во время морозов

Что нужно, чтобы вырастить крупный озимый чеснок

Чеснок

Высаживать культуру на том самом месте, где она росла раньше, не рекомендуется. Также нежелательно подсаживать чеснок после лука из-за оставшихся в почве бактерий. Агрономы уверяют, что лучше для озимого чеснока подходят участки, где до этого вызревали огурцы, кабачки и капуста. Специалисты не рекомендуют высаживать в почву зубчики чеснока сразу после рыхления участка, поскольку в таких случаях, как правило, произрастает мелкий урожай. Перед посевом нужно тщательно перекопать участок за две недели. В свежем навозе содержится большое количество азота, который замедляет формирование головки чеснока и способствует росту ботвы. Поэтому, чтобы "подкормить" почву, лучше вносить песок или торф, поскольку озимый чеснок лучше растет в рыхлой "земле". При отборе посадочного материала нужно ориентироваться на размеры – чем больше, тем лучше. Маленькое количество зубчиков в луковице может указывать на вырождение чеснока. Для обеззараживания от болезней и вредителей опытные агрономы советуют возделывать "семена" перед посадкой. К примеру, можно воспользоваться солевым раствором, раствором марганцовки, раствором медного купороса или фунгицидами. Расстояние между рядами должно составлять 20-25 см., а сами растения должны располагаться друг от друга на "дистанции" 10 см. При этом высаживать зубчики нужно на глубину не менее 5 см., ни в коем случае не вдавливая их в землю, чтобы не препятствовать развитию корневой системы. Участок с чесноком не лишним будет утеплить сеном или соломой, опилками или даже опавшей листвой.

