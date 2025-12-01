Чеснок будет размером с яблоко: важные правила посадки, которые обеспечат щедрый урожай
Для хорошего урожая важно не только выбрать правильное место, но и подготовить почву и посадочный материал
Озимый чеснок, который сажают осенью до конца октября, чтобы он не успел прорасти до морозов, имеет ряд преимуществ по сравнению с "обычным", яровым. Он обладает более высокой морозостойкостью, устойчивостью к болезням, лучше адаптируется к почве и прекрасно сохраняется.
Также он обеспечивает раннюю зелень весной, из-за чего хозяева любят высаживать именно осенний чеснок. "Телеграф" рассказывает, как вырастить пищевую культуру, которая своими размерами будет лишь немного уступать яблоку.
Что нужно знать
- Чеснок лучше растет на рыхлых почвах с добавлением песка или торфа
- Свежий навоз способствует росту ботвы, а не формированию больших головок
- Утепление участка сохраняет урожай во время морозов
Что нужно, чтобы вырастить крупный озимый чеснок
- Высаживать культуру на том самом месте, где она росла раньше, не рекомендуется. Также нежелательно подсаживать чеснок после лука из-за оставшихся в почве бактерий. Агрономы уверяют, что лучше для озимого чеснока подходят участки, где до этого вызревали огурцы, кабачки и капуста.
- Специалисты не рекомендуют высаживать в почву зубчики чеснока сразу после рыхления участка, поскольку в таких случаях, как правило, произрастает мелкий урожай. Перед посевом нужно тщательно перекопать участок за две недели.
- В свежем навозе содержится большое количество азота, который замедляет формирование головки чеснока и способствует росту ботвы. Поэтому, чтобы "подкормить" почву, лучше вносить песок или торф, поскольку озимый чеснок лучше растет в рыхлой "земле".
- При отборе посадочного материала нужно ориентироваться на размеры – чем больше, тем лучше. Маленькое количество зубчиков в луковице может указывать на вырождение чеснока.
- Для обеззараживания от болезней и вредителей опытные агрономы советуют возделывать "семена" перед посадкой. К примеру, можно воспользоваться солевым раствором, раствором марганцовки, раствором медного купороса или фунгицидами.
- Расстояние между рядами должно составлять 20-25 см., а сами растения должны располагаться друг от друга на "дистанции" 10 см. При этом высаживать зубчики нужно на глубину не менее 5 см., ни в коем случае не вдавливая их в землю, чтобы не препятствовать развитию корневой системы.
- Участок с чесноком не лишним будет утеплить сеном или соломой, опилками или даже опавшей листвой.
