Скандальная замгенпрокурора, у которой обнаружили связи с Россией, пытается спастись вручением незаконных подозрений сотрудникам КГГА, - источники

Чтобы избежать увольнения с должности из-за российского гражданства своих родственников, первая заместитель Генпрокурора Мария Вдовиченко готовит очередные незаконные подозрения должностным лицам Киевской городской государственной администрации. В частности, директору Департамента земельных ресурсов КГГА Валентине Пелих и руководителю Департамента территориального контроля г. Киева Михаилу Будилову. Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

"Скоро должны дать Пелиху и Будилову абсолютно надуманное подозрение. Цель – как и ранее, давление на киевские власти, чтобы парализовать работу КГГА. Задачу готовить подозрение должностным лицам КГГА дала лично первая заместительница Генпрокурора Мария Вдовиченко. Она недавно попала в скандал, когда оказалось, что большинство ее родственников после оккупации Крыма приняли российское гражданство. Брат-прокурор создает карьеру в прокуратуре РФ. А отец, которого она указала в декларации, вспоминая общее имущество, успешно продолжает работать в Крыму – имеет долю в гостиничном бизнесе, торговле, аренде недвижимости и прочее. Она пошла на вручение незаконных подозрений, потому что таким образом пытается спасти свой пост, после того как обнаружили ее связи с Россией", — сообщил источник.

Как отметил источник, исполнителем преследования чиновников КГГА был назначен скандальный прокурор Киева Сергей Ходакивский.

"Исполнителем является скандальный прокурор Киева Сергей Ходаковский. Он на 100% человек Вдовиченко, делает все, что она скажет, потому что находится у нее на коротком поводке. Он "отметился" еще в должности руководителя Подольской прокуратуры, его стиль – это принуждение бизнеса к "сотрудничеству" с силовыми структурами. В 2022 году Ходакивский даже был отстранен от должности на два месяца за грубые нарушения: он санкционировал обыски без решения следователя судьи. А теперь он возглавил прокуратуру Киева и кошмарит должностных лиц КГГА по заказу своих начальников", — отметил источник.

Как сообщалось ранее, с 2019 года по конец весны 2025-го правоохранительные органы начали более 1500 уголовных производств в отношении сотрудников КГГА и структурных подразделений. Однако только четыре дела, открытые против столичных чиновников, дошли до стадии обвинения.