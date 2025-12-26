Скандальна заступниця Генпрокурора, в якої виявили звʼязки з росією, намагається врятуватися через вручення незаконних підозр посадовцям КМДА, - джерела

Щоб уникнути звільнення з посади через російське громадянство своїх родичів, перша заступниця Генпрокурора Марія Вдовиченко готує чергові незаконні підозри посадовцям Київської міської державної адміністрації. Зокрема, директорці Департаменту земельних ресурсів КМДА Валентині Пелих та керівнику Департаменту територіального контролю м. Києва Михайлу Буділову. Про це повідомляє "Інформатор", посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

"Скоро мають дати Пелих і Буділову абсолютно надуману підозру. Мета – як і раніше, тиск на київську владу, щоб паралізувати роботу КМДА. Завдання готувати підозру посадовцям КМДА дала особисто перша заступниця Генпрокурора Марія Вдовиченко. Вона нещодавно потрапила у скандал, коли виявилося, що більшість її родичів після окупації Криму взяли російське громадянство. Брат-прокурор створює кар’єру в "прокуратурі РФ". А батько, якого вона вказала в декларації, згадуючи спільне майно, успішно продовжує працювати в Криму – має частку в готельному бізнесі, торгівлі, оренді нерухомості та інше. Вона пішла на вручення незаконних підозр, бо таким чином намагається врятувати свою посаду, після того як виявили її зв’язки з Росією", - повідомило джерело.

Як зазначило джерело, виконавцем переслідування посадовців КМДА призначили скандального прокурора Києва Сергія Ходаківського.

"Виконавцем є скандальний прокурор Києва Сергій Ходаківський. Він на 100% людина Вдовиченко, робить все, що вона скаже, бо знаходиться у неї на короткому повідку. Він "відмітився" ще на посаді керівника Подільської прокуратури, його стиль – це примус бізнесу до "співпраці" із силовими структурами. У 2022 році Ходаківського навіть відсторонили від посади на два місяці за грубі порушення: він санкціонував обшуки без рішення слідчого судді. А тепер він очолив прокуратуру Києва та кошмарить посадовців КМДА на замовлення свої начальників", — зазначило джерело.

Як повідомлялося раніше, з 2019 року по кінець весни 2025-го правоохоронні органи розпочали понад 1500 кримінальних проваджень відносно співробітників КМДА та структурних підрозділів. Однак лише чотири справи, відкриті проти столичних посадовців, дійшли до стадії обвинувачення.