Зеленский, Залужный или Порошенко? Цифровой ум назвал следующего президента Украины

Выборы во время военного положения не проводятся

Если бы Россия не начала полномасштабное вторжение в Украину, то плановые выборы президента страны проходили бы еще в 2024 году. Однако из-за военного положения выборы в Укарине не проводятся и неизвестно, когда они будут. Тем не менее вероятные кандидаты на эту должность уже вырисовываются.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта, кто мог бы стать президентом Украины, если бы выборы проходили сейчас — в конце 2025 года.

Что стоит знать:

Выборы президента Украины в настоящее время не проводятся из-за действующего военного положения

Искусственный интеллект считает президента Зеленского наиболее вероятным победителем

Главным оппонентом Зеленского назван Залужный, который обладает рекордными показателями общественного доверия

Три самых вероятных кандидата и их шансы

Владимир Зеленский — действующий президент

Если бы выборы проходили сейчас и в них участвовал действующий президент Зеленский, то у него были бы все шансы получить победу. Среди сильных сторон этого кандидата искусственный интеллект называет то, что большая часть населения ассоциирует Зеленского с продолжением сопротивления российской агрессии. Также у действующего президента более стабильные показатели одобрения электората, чем у других кандидатов.

Среди слабых сторон, которые могут повлиять на мнение избирателей — критика власти из-за коррупции, управленческих решений, вопросов мобилизации и коммуникации с военными. Также часть общества считает, что Зеленский уже мог бы остановить войну, но пока не сделал этого.

Валерий Залужный — бывший главком ВСУ

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, символ военной компетентности с рекордными показателями доверия среди украинцев в разные периоды войны. Валерия Залужного искусственный интеллект считает главным оппонентом Зеленского на выборах, если бы они проходили сейчас. При том что сам экс-главком нигде не говорил, что собирается баллотироваться на выборах президента.

Среди сильных сторон Залужного ИИ называет высокий уровень доверия к нему среди украинцев. Его ассоциируют с обороной страны и он имеет сильную поддержку среди военных и ветеранов. А вот среди слабостей Валерия Федоровича ИИ видит у него недостаток политической инфраструктуры и неопределенность в экономических и инвестиционных программах. Кроме того, политизация военной тематики может стать для части электората отталкивающим обстоятельством.

Петр Порошенко — депутат, бывший президент Украины

Петр Порошенко уже был президентом Украины в период с 2014 по 2019 год. Он также баллотировался на прошлых выборах, однако проиграл Зеленскому во втором туре с серьезным отрывом. Однако искусственный интеллект считает, что если бы выборы проходили сейчас, то Порошенко бы тоже в них участвовал, хотя и шансы у него значительно ниже, чем у Зеленского и Залужного.

Среди сильных сторон этого кандидата ИИ называет его высокую узнаваемость, сильную партийную сеть и четкую проевропейскую и экономическую позиции. А вот среди слабых сторон ИИ видит низкие шансы на расширение электоральной базы, прошлые политические провалы и высокий антирейтинг в военное время. У Порошенко есть шанс попасть во второй тур выборов при условии, что Залужный не будет у них участвовать.

Другие кандидаты

Среди других претендентов на участие в выборах искусственный интеллект называет Кирилла Буданова, Юлию Тимошенко и Дмитрия Разумкова. Однако их шансы на фоне Зеленского, Залужного и Порошенко выглядят еще ниже.

