Дикие "новогодние" животные устроили забег прямо перед украинцами (видео)

Популяцию этих животных здесь восстанавливали годами

Под Полтавой украинцы могли понаблюдать за редким явлением — целая стая оленей бегала по снежным полям. В сети предположили, что они убежали от Санты, ведь именно олени за рождественским мифом тянут его санки.

Олень в новогодней символике олицетворяет свет, обновление и переход в новый жизненный цикл. В славянских верованиях он был проводником между мирами, творил чудеса и даже мог говорить человеческим голосом, а в христианской традиции считается символом духовного поиска, чистоты и победы добра над злом. Небесный олень, несущий солнце на рогах, символизирует возрождение света после тьмы, обилие и плодородие.

Видео с восемью животными разместили в местном телеграм-канале. Отметим, что до полномасштабного вторжения в Полтавскую область возрождали популяцию оленя европейского несколько лет.

К какому именно виду оленей относятся животные на видео сказать трудно. В Полтавской области водятся более 600 оленей европейских и столько же пятнистых оленей, по данным 2023 года.

С 2019 года три года подряд в дикую природу области выпускали оленей, в 2021 году их было 150, привозили животных из Литвы, чтобы восстановить популяцию.

Зимой олени часто заходят на поля, ищут еду под снегом. Они могут также объедать кору из деревьев, ветки, молодые листья, есть лишайники, грибы, желуди, ягоды и семена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что оленей часто видят на Хортице. В заповеднике они чувствуют себя комфортно, их часто можно увидеть с малышами.