Дикі "новорічні" тварини влаштували забіг просто перед українцями (відео)

Популяцію цих тварин тут відновлювали роками

Під Полтавою українці могли поспостерігати за рідкісним явищем — ціла зграя оленів бігала засніженими полями. В мережі припустили, що вони втекли від Санти, адже саме олені за різдвяним міфом тягнуть його санчата.

Олень у новорічній символіці уособлює світло, оновлення й перехід у новий життєвий цикл. У слов’янських віруваннях він був провідником між світами, творив чудеса та навіть міг говорити людським голосом, а в християнській традиції — вважається символом духовного пошуку, чистоти й перемоги добра над злом. Небесний олень, що несе сонце на рогах, символізує відродження світла після темряви, достаток і родючість.

Відео з вісьмома тваринами розмістили в місцевому телеграм-каналі. Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення на Полтавщині відроджували популяцію оленя європейського кілька років.

До якого саме виду оленів належать зафільмовані тварини сказати важко. На Полтавщині водяться понад 600 оленів європейських та стільки ж оленів плямистих, за даними 2023 року.

З 2019 року три роки поспіль в дику природу області випускали оленів, у 2021 році зокрема їх було 150, привозили тварин з Литви, щоб відновити популяцію.

Взимку олені часто заходять на поля, адже шукають їжу під снігом. Вони можуть також об'їдати кору з дерев, гілки, молоде листя, їсти лишайники, гриби, жолуді, ягоди та насіння.

