Как в диснеевском мультике: на Хортице заметили семью грациозных животных (видео)

Олени чувствуют себя на Хортице очень комфортно

На острове Хортица заметили самку пятнистого оленя с малышом. Животные совсем не боялись людей.

Двух оленей, мать и детеныша, увидели возле Запорожья, на днепровском острове Хортица. Видео встречи показали на одном из телеграмм-каналов.

"Бемби вместе с мамой заметили на Хортице", — говорится в аннотации к видео.

В ролике заметно, как человек медленно приближается к животным, очень спокойно реагировавшим на это. Лишь малыш сильнее прижимался к маме, но потом они все же побежали.

Олени на Хортице

Пятнистые олени на Хортице

Мир фауны Национального заповедника очень разнообразен: на территории заповедного острова обитает более 250 видов животных, многие из которых очень редки, информировали в "Хортице".

Пятнистые олени обитают в наиболее заповедной части острова. Благодаря удаленности от людей, автомобилей и других негативных факторов цивилизации эти животные чувствуют себя достаточно комфортно.

Сезон размножения оленей проходит осенью и самки от 2 лет ежегодно приносят потомство – один или два оленя.

На зиму окрас оленей становится тусклым, а пятен почти незаметно

Несмотря на их обширную популяцию, встретить оленя на Хортице считается очень большой удачей, отмечали в заповеднике.

Напомним, "Телеграф" писал, что в конце августа на Хортице заметили семью животных, которых первоначально приняли за косуль. Впрочем, оказалось, что это пятнистые олени с малышами.