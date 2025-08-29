Укр

Под Запорожьем заметили семью элегантных животных с малышами (видео)

Елена Руденко
Новость обновлена 29 августа 2025, 11:11
Животные чувствуют себя на острове очень комфортно. Фото Коллаж "Телеграф"

Они строго охраняют границы своего стада

На Хортице заметили семью грациозных животных, которых приняли за косуль. На самом деле это пятнистые олени с малышами.

Они паслись среди деревьев на Хортице, крупнейшем острове на Днепре, расположенном около Запорожья, ниже Днепровской ГЭС. Видео опубликовал Telegram-канал "Труха Запорожье", в подписи отметив, что на нем семья косуль. Однако подписчики исправили, что это пятнистый олень.

Пятнистого оленя легко узнать по характерному признаку — белым пятнам на рыже-бурой шерсти. Особенно хорошо заметны пятна летом. Они помогают животным маскироваться в лесной среде. Зимой пятна становятся менее заметными, а шерсть темнеет.

Пятнистый олень
Они имеют роскошные рога

Олень пятнистый был завезен в Украину в 30-х годах 20 века

Это животное родом из южного Приморья, но в прошлом веке было завезено в некоторые регионы Украины. Он хорошо прижился, в частности, на Хортице, где они чувствуют себя комфортно.

Олениха с детенышем
Мама с олененком

Хортица является уникальным природно-историческим комплексом. Густые леса, широкие луга и источники воды делают это место идеальной средой для оленей. Здесь они могут свободно передвигаться, пастись и размножаться, почти не встречая естественных врагов.

Олени играют немаловажную роль в экосистеме острова. Животные способствуют поддержанию биологического разнообразия, помогая контролировать рост растительности.

Ранее "Телеграф" рассказывал об олене Борисе, который гулял по улицам украинского поселка. Он стал живой легендой.

