Под Запорожьем заметили семью элегантных животных с малышами (видео)

Они строго охраняют границы своего стада

На Хортице заметили семью грациозных животных, которых приняли за косуль. На самом деле это пятнистые олени с малышами.

Они паслись среди деревьев на Хортице, крупнейшем острове на Днепре, расположенном около Запорожья, ниже Днепровской ГЭС. Видео опубликовал Telegram-канал "Труха Запорожье", в подписи отметив, что на нем семья косуль. Однако подписчики исправили, что это пятнистый олень.

Пятнистого оленя легко узнать по характерному признаку — белым пятнам на рыже-бурой шерсти. Особенно хорошо заметны пятна летом. Они помогают животным маскироваться в лесной среде. Зимой пятна становятся менее заметными, а шерсть темнеет.

Они имеют роскошные рога

Олень пятнистый был завезен в Украину в 30-х годах 20 века

Это животное родом из южного Приморья, но в прошлом веке было завезено в некоторые регионы Украины. Он хорошо прижился, в частности, на Хортице, где они чувствуют себя комфортно.

Мама с олененком

Хортица является уникальным природно-историческим комплексом. Густые леса, широкие луга и источники воды делают это место идеальной средой для оленей. Здесь они могут свободно передвигаться, пастись и размножаться, почти не встречая естественных врагов.

Олени играют немаловажную роль в экосистеме острова. Животные способствуют поддержанию биологического разнообразия, помогая контролировать рост растительности.

