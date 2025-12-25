С 1 января в Украине изменится почти все: новые зарплаты, пенсии, налоги и выезд за границу
2026 год стартует с масштабных изменений: от роуминга с ЕС до налогов, медицинских выплат и бронирования. Что важно знать украинцам
В Украине с 1 января произойдет несколько кардинальных изменений, которые отразятся на жизни каждого украинца. "Телеграф" собрал основные обновления. Напомним, в январе 31 день, из которых 22 рабочих. Из-за военного положения 1 января не является выходным днем, если работодателем не утверждено иное.
Увеличение минимальной пенсии, зарплаты и прожиточного минимума
В 2026 году минимальная зарплата составит 8647 грн (в 2025 – 8000 грн). Минимальная почасовая ставка — 52 грн. Минимальная пенсия будет составлять 2595 гривен для работающих пенсионеров и до 3328 гривен для неработающих.
Прожиточный минимум в 2026 году составит:
- несовершеннолетние до 6 лет — 2817 грн,
- несовершеннолетние 6-18 лет — 3512 грн,
- трудоспособные — 3328 грн,
- нетрудоспособные — 2595 грн,
- общий показатель — 3209 грн.
Изменения в прожиточном минимуме повлияют на размеры соцвыплат, налоговых социальных льгот и находящихся на нем штрафов и сборов.
Если работодатель не существует увеличением минимальной зарплаты — может получить немалые штрафы. Работодателя также могут оштрафовать за нефоромленных работников. За каждого неоформленного работника предусмотрен штраф в размере 86470 грн, а в случае повторного нарушения в течение двух лет сумма возрастет до 259410 грн за каждого работника.
Что изменится для пенсионеров
Для выхода на пенсию в 2026 году в 60 лет потребуется 33 года стажа. Также в марте ожидается индексация выплат, ожидается перечислено на 15%. Некоторым пенсионерам выплаты наоборот порежут. Это коснется пенсионеров, чей размер выплат превышает предел, определенный законом — десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц — 25 950 гривен. Часть пенсии выше порога будет уменьшаться по степеням: 50%, 40%, 30%, 20% и 10%.
Роуминг с ЕС по принципу "как дома"
Украинцы смогут пользоваться своим домашним тарифом во всех 27 странах ЕС, а входящие звонки в роуминге станут бесплатными. Новые условия заработают автоматически, без подключений и гарантируют бесплатный доступ к экстренным службам. Такие же правила будут действовать и для граждан ЕС во время их поездок в Украину.
Прививка по-новому
С 2026 года будет действовать обновленный календарь прививок. Из основных изменений — более раннее введение вакцины против туберкулеза, измененные рекомендованные месяцы для вакцинации, чтобы удобнее было колоть многокомпонентные вакцины и новая вакцинация в календарь — от вируса папилломы человека для девушек 12-13 лет.
Выплаты на детей
С января 2026 года в Украине возрастут детские социальные выплаты: единовременная помощь при рождении ребенка составит 50 тыс. грн, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до года — 7 тыс. грн, а для детей с инвалидностью — 10,5 тыс. грн. Также вводится программа "Є.Ясла" с выплатами 8 тыс. грн в месяц для детей от 1 до 3 лет (12 тыс. грн — для детей с инвалидностью), а неработающие женщины будут получать 7 тыс. грн пособия во время беременности.
В то же время "Пакунок малюка" и "Пакунок школяра" остаются без изменений, а семьи с детьми, которым на 1 января 2026 года еще не исполнится год, дополнительно будут получать новые выплаты.
Выезд за границу
Большинство категорий украинцев будут иметь ту же возможность уехать за границу, что и в 2025 году. Но части мужчин в возрасте от 23 до 60 лет будет открыта возможность временного выезда. Речь идет о тех, кто работает в сферах медиа и коммуникации. Продолжительность ограничена, а чтобы выпустили за границу, нужно иметь определенный пакет документов.
С января 2026 в поездах Киев-Перемышль и Киев-Хелм должны заработать таможенный и пограничный контроль непосредственно в вагонах. Это позволит избежать длительных остановок на границе.
Коммунальные услуги
Большинство тарифов для населения, по крайней мере, регулируемые государством, не будут меняться в 2026 году. До 30 апреля фиксирована стоимость электроэнергии. Отметим, что в отношении газа также действует мораторий на рост стоимости. Однако другое дело – промышленные потребители. Для них стоимость транспортировки газа вырастет, что может отразиться на конечной стоимости продукции для некоторых производителей.
Важно, что стоимость транспортировки газа для населения изменится в соответствии с показателями объема, потребленного в предыдущем году.
Алкогольные изменения
С 2026 года в Украине будет меньше "коньяка". Европейское требование закрепляет это право за изделием из отдельного региона. Зато станет больше бренди, как будут называть тот же напиток. С 1 января начнет действовать новое законодательство в сфере производства вина и виноградарства. Оно призвано защитить региональных производителей и вводит более строгие требования к маркировке бутылок.
Мобилизация и бронирование
В Украине продолжается общая мобилизация для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, не имеющих права на отсрочку. Другие категории могут пойти в армию добровольно. Относительно бронирования, некоторые мужчины могут его потерять — с 1 января забронированный работник должен получать не менее 21 617,50 грн в месяц. Отметим, что бронировать мужчины могут некоторые гуманитарные организации, а также для критически важных предприятий установили лимиты на время бронирования.
Для абитуриентов и школьников
В университетах Украины с января появится "нулевой курс". Это подготовка абитуриентов к НМТ самими вузами. Длительное обучение от 3 до 6 месяцев, может быть дистанционным. Будут изучать украинский язык, математику, историю Украины и еще один предмет на выбор. НМТ же в этом году пройдет в неизменном формате.
Большие налоговые изменения
С 1 января 2026 года для ФЛП вводятся комплексные налоговые и финансовые изменения: вместо ежемесячного налогового расчета будет действовать квартальная отчетность, которая будет подаваться только при наличии фактических выплат работникам или контрагентам, не позднее чем через 40 календарных дней после завершения квартала, а также вступит в силу новая форма декларации по аренде.
В то же время, возрастут базовые социальные показатели — минимальная зарплата повысится до 8647 грн, прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3328 грн, что приведет к увеличению обязательных платежей для предпринимателей.
Единый налог для ФЛП:
- I группы составит 332,8 грн в месяц,
- для ІІ группы — 1729,4 грн,
- для ІІІ группы — 5% от дохода.
Военный сбор для I и II групп вырастет до 864,7 грн в месяц, тогда как ФЛП III группы и дальше будут платить 1% от дохода. Минимальный ЕСВ повысится до 1902,34 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты) и станет обязательным для всех групп, а лимиты годовых доходов в 2026 году составят :
- для I группы — 1 444 049 грн
- для ІІ группы — 7 211 598 грн
- для ІІІ группы — 10 091 049 грн.
Новые правила обжалования в сфере госрегистрации
С 1 января 2026 года в Украине меняется порядок рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации: вместо коллегий будут рассматриваться специальные комиссии при Министерстве юстиции и его межрегиональных управлениях. Новые правила распространяются на обжалование решений, действий или бездействия государственных регистраторов, территориальных органов Минюста, а также результаты автоматизированных действий электронных реестров и случаи несанкционированного использования регистрационных доступов.
Выплата в 2000 грн
С 1 января украинцы от 40 лет смогут в приложении "Дия" оформить государственную выплату в размере 2 тысяч грн в рамках новой программы "Скрининг 40+". Приглашение на участие поступит автоматически в "Дии" после достижения 40 лет, средства зачислят на Дия.Карту, а использовать их можно исключительно на медицинское обследование в приобщившихся к программе заведениях. Альтернативно подать заявление можно через ЦНАП.