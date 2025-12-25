С 1 января в Украине изменится почти все: новые зарплаты, пенсии, налоги и выезд за границу

2026 год стартует с масштабных изменений: от роуминга с ЕС до налогов, медицинских выплат и бронирования. Что важно знать украинцам

В Украине с 1 января произойдет несколько кардинальных изменений, которые отразятся на жизни каждого украинца. "Телеграф" собрал основные обновления. Напомним, в январе 31 день, из которых 22 рабочих. Из-за военного положения 1 января не является выходным днем, если работодателем не утверждено иное.

Увеличение минимальной пенсии, зарплаты и прожиточного минимума

В 2026 году минимальная зарплата составит 8647 грн (в 2025 – 8000 грн). Минимальная почасовая ставка — 52 грн. Минимальная пенсия будет составлять 2595 гривен для работающих пенсионеров и до 3328 гривен для неработающих.

Прожиточный минимум в 2026 году составит:

несовершеннолетние до 6 лет — 2817 грн,

несовершеннолетние 6-18 лет — 3512 грн,

трудоспособные — 3328 грн,

нетрудоспособные — 2595 грн,

общий показатель — 3209 грн.

Изменения в прожиточном минимуме повлияют на размеры соцвыплат, налоговых социальных льгот и находящихся на нем штрафов и сборов.

Если работодатель не существует увеличением минимальной зарплаты — может получить немалые штрафы. Работодателя также могут оштрафовать за нефоромленных работников. За каждого неоформленного работника предусмотрен штраф в размере 86470 грн, а в случае повторного нарушения в течение двух лет сумма возрастет до 259410 грн за каждого работника.

Что изменится для пенсионеров

Для выхода на пенсию в 2026 году в 60 лет потребуется 33 года стажа. Также в марте ожидается индексация выплат, ожидается перечислено на 15%. Некоторым пенсионерам выплаты наоборот порежут. Это коснется пенсионеров, чей размер выплат превышает предел, определенный законом — десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц — 25 950 гривен. Часть пенсии выше порога будет уменьшаться по степеням: 50%, 40%, 30%, 20% и 10%.

Роуминг с ЕС по принципу "как дома"

Украинцы смогут пользоваться своим домашним тарифом во всех 27 странах ЕС, а входящие звонки в роуминге станут бесплатными. Новые условия заработают автоматически, без подключений и гарантируют бесплатный доступ к экстренным службам. Такие же правила будут действовать и для граждан ЕС во время их поездок в Украину.

Прививка по-новому

С 2026 года будет действовать обновленный календарь прививок. Из основных изменений — более раннее введение вакцины против туберкулеза, измененные рекомендованные месяцы для вакцинации, чтобы удобнее было колоть многокомпонентные вакцины и новая вакцинация в календарь — от вируса папилломы человека для девушек 12-13 лет.

Календарь профилактических прививок на 2026 год

Выплаты на детей

С января 2026 года в Украине возрастут детские социальные выплаты: единовременная помощь при рождении ребенка составит 50 тыс. грн, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до года — 7 тыс. грн, а для детей с инвалидностью — 10,5 тыс. грн. Также вводится программа "Є.Ясла" с выплатами 8 тыс. грн в месяц для детей от 1 до 3 лет (12 тыс. грн — для детей с инвалидностью), а неработающие женщины будут получать 7 тыс. грн пособия во время беременности.

В то же время "Пакунок малюка" и "Пакунок школяра" остаются без изменений, а семьи с детьми, которым на 1 января 2026 года еще не исполнится год, дополнительно будут получать новые выплаты.

Выплаты на детей 2026

Выезд за границу

Большинство категорий украинцев будут иметь ту же возможность уехать за границу, что и в 2025 году. Но части мужчин в возрасте от 23 до 60 лет будет открыта возможность временного выезда. Речь идет о тех, кто работает в сферах медиа и коммуникации. Продолжительность ограничена, а чтобы выпустили за границу, нужно иметь определенный пакет документов.

С января 2026 в поездах Киев-Перемышль и Киев-Хелм должны заработать таможенный и пограничный контроль непосредственно в вагонах. Это позволит избежать длительных остановок на границе.

Коммунальные услуги

Большинство тарифов для населения, по крайней мере, регулируемые государством, не будут меняться в 2026 году. До 30 апреля фиксирована стоимость электроэнергии. Отметим, что в отношении газа также действует мораторий на рост стоимости. Однако другое дело – промышленные потребители. Для них стоимость транспортировки газа вырастет, что может отразиться на конечной стоимости продукции для некоторых производителей.

Важно, что стоимость транспортировки газа для населения изменится в соответствии с показателями объема, потребленного в предыдущем году.

Алкогольные изменения

С 2026 года в Украине будет меньше "коньяка". Европейское требование закрепляет это право за изделием из отдельного региона. Зато станет больше бренди, как будут называть тот же напиток. С 1 января начнет действовать новое законодательство в сфере производства вина и виноградарства. Оно призвано защитить региональных производителей и вводит более строгие требования к маркировке бутылок.

Мобилизация и бронирование

В Украине продолжается общая мобилизация для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, не имеющих права на отсрочку. Другие категории могут пойти в армию добровольно. Относительно бронирования, некоторые мужчины могут его потерять — с 1 января забронированный работник должен получать не менее 21 617,50 грн в месяц. Отметим, что бронировать мужчины могут некоторые гуманитарные организации, а также для критически важных предприятий установили лимиты на время бронирования.

Для абитуриентов и школьников

В университетах Украины с января появится "нулевой курс". Это подготовка абитуриентов к НМТ самими вузами. Длительное обучение от 3 до 6 месяцев, может быть дистанционным. Будут изучать украинский язык, математику, историю Украины и еще один предмет на выбор. НМТ же в этом году пройдет в неизменном формате.

Большие налоговые изменения

С 1 января 2026 года для ФЛП вводятся комплексные налоговые и финансовые изменения: вместо ежемесячного налогового расчета будет действовать квартальная отчетность, которая будет подаваться только при наличии фактических выплат работникам или контрагентам, не позднее чем через 40 календарных дней после завершения квартала, а также вступит в силу новая форма декларации по аренде.

В то же время, возрастут базовые социальные показатели — минимальная зарплата повысится до 8647 грн, прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3328 грн, что приведет к увеличению обязательных платежей для предпринимателей.

Единый налог для ФЛП:

I группы составит 332,8 грн в месяц,

для ІІ группы — 1729,4 грн,

для ІІІ группы — 5% от дохода.

Военный сбор для I и II групп вырастет до 864,7 грн в месяц, тогда как ФЛП III группы и дальше будут платить 1% от дохода. Минимальный ЕСВ повысится до 1902,34 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты) и станет обязательным для всех групп, а лимиты годовых доходов в 2026 году составят :

для I группы — 1 444 049 грн

для ІІ группы — 7 211 598 грн

для ІІІ группы — 10 091 049 грн.

Новые правила обжалования в сфере госрегистрации

С 1 января 2026 года в Украине меняется порядок рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации: вместо коллегий будут рассматриваться специальные комиссии при Министерстве юстиции и его межрегиональных управлениях. Новые правила распространяются на обжалование решений, действий или бездействия государственных регистраторов, территориальных органов Минюста, а также результаты автоматизированных действий электронных реестров и случаи несанкционированного использования регистрационных доступов.

Выплата в 2000 грн

С 1 января украинцы от 40 лет смогут в приложении "Дия" оформить государственную выплату в размере 2 тысяч грн в рамках новой программы "Скрининг 40+". Приглашение на участие поступит автоматически в "Дии" после достижения 40 лет, средства зачислят на Дия.Карту, а использовать их можно исключительно на медицинское обследование в приобщившихся к программе заведениях. Альтернативно подать заявление можно через ЦНАП.