Укр

Вино в Украине будут делать по-новому. Что изменится в 2026 году

Автор
Ирина Семчишина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинское вино будут производить по стандартам ЕС
Украинское вино будут производить по стандартам ЕС. Фото Коллаж "Телеграфа"

Новый закон Украины "Про виноград, вино и продукты виноградарства" вступает в силу с 1 января 2026 года. Что изменится для рядовых виноградарей и виноделов?

В Украине вступают в силу обновленные правила, детально зафиксированные в законе "Про виноград, вино и продукты виноградарства". Владельцы виноделен и виноградников должны будут пересмотреть условия своей работы с тем, чтобы все соответствовало требованиям законодательства ЕС.

Целью нового закона является подготовка украинской продукции к европейскому рынку, в связи с чем все должно соответствовать европейским стандартам. В первую очередь обновления коснутся прозрачности рынка и качества продукции.

Что нового в законе "Про виноград, вино и продукты виноградарства"

  • Классификация по евростандартам. Вводится четкая терминология и классификация вин по техническим характеристикам, по наименованию происхождения и географическому произрастанию.
  • Вся информация касательно вина должна быть отражена на этикетке. Требования по маркировке отличаются особой строгостью.
  • Создается Виноградарско-винодельческий реестр. Это единая информационная система, в которую будут внесены виноградники, винодельни, прочие вспомогательные производственные площади виноградарства. Это позволит контролирующим органам отслеживать весь процесс производства — от выращивания саженцев до супермаркетов, где продается вино и виноград.
  • Для владельцев малых виноделен предполагается упрощение условий, что позволит стимулировать развитие гастротуризма и отечественного виноделия в целом.

Эксперты утверждают, что защищенные новым законом украинские вина получат перспективы реализации на зарубежных рынках, поскольку вырастет узнаваемость брендов и общая конкурентоспособность.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как с 1 января 2026 года в Украине вырастет прожиточный минимум.

Теги:
#Вино #Закон #Виноделие #Виноград