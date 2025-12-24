Вино в Украине будут делать по-новому. Что изменится в 2026 году

Новый закон Украины "Про виноград, вино и продукты виноградарства" вступает в силу с 1 января 2026 года. Что изменится для рядовых виноградарей и виноделов?

В Украине вступают в силу обновленные правила, детально зафиксированные в законе "Про виноград, вино и продукты виноградарства". Владельцы виноделен и виноградников должны будут пересмотреть условия своей работы с тем, чтобы все соответствовало требованиям законодательства ЕС.

Целью нового закона является подготовка украинской продукции к европейскому рынку, в связи с чем все должно соответствовать европейским стандартам. В первую очередь обновления коснутся прозрачности рынка и качества продукции.

Что нового в законе "Про виноград, вино и продукты виноградарства"

Классификация по евростандартам . Вводится четкая терминология и классификация вин по техническим характеристикам, по наименованию происхождения и географическому произрастанию.

. Вводится четкая терминология и классификация вин по техническим характеристикам, по наименованию происхождения и географическому произрастанию. Вся информация касательно вина должна быть отражена на этикетке . Требования по маркировке отличаются особой строгостью.

. Требования по маркировке отличаются особой строгостью. Создается Виноградарско-винодельческий реестр . Это единая информационная система, в которую будут внесены виноградники, винодельни, прочие вспомогательные производственные площади виноградарства. Это позволит контролирующим органам отслеживать весь процесс производства — от выращивания саженцев до супермаркетов, где продается вино и виноград.

. Это единая информационная система, в которую будут внесены виноградники, винодельни, прочие вспомогательные производственные площади виноградарства. Это позволит контролирующим органам отслеживать весь процесс производства — от выращивания саженцев до супермаркетов, где продается вино и виноград. Для владельцев малых виноделен предполагается упрощение условий, что позволит стимулировать развитие гастротуризма и отечественного виноделия в целом.

Эксперты утверждают, что защищенные новым законом украинские вина получат перспективы реализации на зарубежных рынках, поскольку вырастет узнаваемость брендов и общая конкурентоспособность.

