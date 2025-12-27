Ракеты и дроны с ночи атакуют Киев и область: что известно о попаданиях и раненых (видео)

Тревога длится почти пять часов, атака не прекращается

Российские военные в ночь на 27 декабря атаковали Киев и Киевскую область ракетами и беспилотниками. В области есть пострадавший.

В промежутке между 1:30 и 2:00 Киев атаковали ракеты разных типов, среди них называют "Калибры" и "Кинжалы". Удары были ориентированы по энергетической инфраструктуре. После нескольких мощных взрывов часть города погрузилась во тьму — исчезло электроснабжение.

По данным мэра Виталия Кличко, в столице по состоянию на 7:50 утра известно о пяти пострадавших, четырем из которых потребовалась госпитализация. В нескольких районах Киева зафиксированы последствия атаки БПЛА. В Голосеевском районе загорелись три автомобиля на СТО — пожар ликвидирован.

Пожар на СТО в Киеве после атаки / Фото: ГСЧС

В Оболонском районе горит трехэтажный частный дом, пожар тушат. В Дарницком районе возник пожар в двухэтажном жилом доме, также обломки упали на дорогу — повреждены припаркованные автомобили от обломков БПЛА, ГСЧС нашли одного пострадавшего.

Пожар в Киеве после прилета/ Фото: ГСЧС

В области под атакой находились объекты критической инфраструктуры и жилье людей, отчитывается председатель обладминистрации Николай Калашник.

Раненый – не житель области. Мужчина из Ивано-Франковской области во время атаки управлял грузовиком. Он получил осколочные ранения спины и госпитализирован.

Повреждения есть сразу в нескольких районах. В Вышгороде выбило окна в многоэтажке. В Бориспольском районе повреждены авто и помещения производства, в Бучанском горело на территории строительства. В Обуховском районе в результате атаки повреждено помещение одного из коммунальных предприятий.

По состоянию на 6 утра тревога в Киеве и области звучит около 5 часов. Атака не прекращается – летят новые и новые беспилотники врага.

Карта движения БПЛА ночью

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве ухудшилась погода. Потенциальное похолодание может повлиять на графики в столице, как и очередные удары россиян по инфраструктуре.