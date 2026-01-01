Россия сбросила КАБ на уникальный парк под Харьковом – там жили экзотические птицы и животные (фото)

Немало помещений и вольеров уничтожено полностью

Россия 1 января атаковала Харьков КАБами. Одно из попаданий произошло на территории "Экопарка". Повреждены вольеры с животными, есть погибшие птицы.

Что нужно знать:

Один из снарядов попал в птичник и у вольера с тиграми

Некоторые помещения "Экопарка" полностью разрушены

Один из КАБов попал на территорию зоны отдыха в Харькове

Как сообщил основатель "Экопарка" Александр Фельдман, 1 января территория парка попала под российские обстрелы. От КАБ пострадали помещения для зимовки хищников и птиц. Есть пострадавшие среди животных – львы и погибшие птицы.

Последствия удара по "Экопарку" в Харькове. Фото: местные каналы

Фельдман говорит, что работники ждут седативных ружей, чтобы приспать хищников и перевести в безопасное место. Ведь бомбы попали в помещение, где были нужные средства для этого.

"Не знаем, что с тиграми. Один забежал в трехэтажное здание, другой спрятался в полуоткрытом вольере. Ждем седативного ружья, чтобы перенести их в другой вольер. Птичник также пострадал: большинство птиц погибли, в том числе попугаи, фазаны и элитные птицы", — рассказывает владелец "Экопарка".

Как выглядит Экопарк после атаки. Фото: местные каналы

По его словам, КАБ попал в здание, где зимовали экзотические птицы, нуждающиеся в теплых условиях содержания. Последствия и ущерб атаки уточняются.

Кроме того, в полиции Харьковщины сообщили, что в результате российского удара в Харькове получила ранение 44-летняя женщина. КАБ попал в зону отдыха на территории Малоданиловской общины.

Для справки

Фельдман-Экопарк – региональный ландшафтный парк в Дергачевском районе. На его территории 6 видов местных растений, занесенных в Красную Книгу Украины, 18 видов животных, занесенных в Красную Книгу Украины и 5 видов животных, занесенных в Европейский красный список. Зоопарк насчитывает около 2000 животных и птиц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 1 января Россия атаковала Украину дронами. Основное направление – Волынь.