Фейк россиян о Хорлах трещит по швам, кто на самом деле был в кафе (фото)

РФ показали список из якобы семи погибших

Россияне угрожают Украине за якобы нанесение удара в новогоднюю ночь по селу Хорлы на временно оккупированной части Херсонской области. Однако сами они пока не могут определиться, кто же на самом деле находился на месте происшествия.

Что нужно знать:

Генштаб ВСУ отвергает обвинения и подчёркивает: удары наносятся только по военным целям.

Изначально РФ заявляла о "гражданских и детях", находившихся в кафе, но позже формулировки изменили

За более чем сутки число "погибших" увеличили до 27, однако официально названы лишь 7 фамилий.

Первый зампред Комитета по обороне России Алексей Журавлев заявил о якобы причастности Украины к этой атаке. При этом он обвинил и Европу.

"Уверен, кстати, что не обошлось без советов европейских партнеров Украины — там тоже многие славились бессмысленной жестокостью. По этим можно не тратить "Орешников", при наличии доказательств причастности, принимать решение о точечной ликвидации", — заявил Журавлев.

Но в то же время стоит добавить, что Генштаб ВСУ опровергает все обвинения страны-агрессора и подчеркивает, что военные наносят удары лишь по военным объектам.

"Информация о поражениях, осуществленных Силами обороны Украины в ночь на 01.01.2026, опубликована на официальных страницах Генерального штаба ВС Украины в соцсетях. Силы обороны Украины соблюдают нормы Международного гуманитарного права и наносят удары исключительно по военным целям противника, объектам топливно-энергетического комплекса РФ и другим законным целям, преследуя цель уменьшения военного потенциала страны-агрессора", — сказал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой в комментарии "Интерфакс-Украина".

Хорлы на карте

Погибшие

Изначально версия России была такова, что в кафе находились гражданские, среди которых даже якобы были дети. Однако сейчас их версия немного сменилась.

Более суток прошло с момента происшествия в поселке Хорлы и за это время Следственный комитет РФ увеличил заявленное количество погибших до 27 человек, при этом из официальных формулировок исчезли упоминания о "гражданских" и "детях". Сейчас используется формулировка "двое несовершеннолетних". Об этом в своем Telegram-канале пишет руководитель Центра Изучение оккупации Петр Андрющенко.

В то же время официальные оккупационные власти обнародовали 7 фамилий погибших. Затем Сальдо (Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо, — Ред.) отметил "атаки хакеров", из-за чего доступ к сайту с данными был заблокирован самой администрацией. Что ярко демонстрирует неспособность организовать даже такой громкий фейк. Бездари – бездари во всем отметил он.

Блогер, журналист, политический обозреватель Денис Казанский в своем Telegram-канале обратил внимание на заявления российской "z-волонтерки" Сании Денисовой. Она развенчала вранье российских властей об ударе по "кафе с детьми" в Хорлах и откровенно написала о том, что там на самом деле происходило.

Сания Денисова

По ее словам, местных жителей в Хорлах давно нет — их выгнали из села. Дома и землю отбирали под угрозами и объявлением "бесхозными", заселяя туда российских военных и приближённых к оккупационной администрации. Въезд в село закрыт, попасть туда можно только по пропускам, поэтому никаких мирных жителей на "празднике" быть не могло.

Сальдо опубликовал данные о 7 погибших и согласно последним данным РФ, на месте якобы было порядка 100 человек. В одном из херсонских пабликов пишут, что среди списка из 7 человек минимум 1 топ-коллаборант.

"Из собранных на сейчас данных удалось установить, что в локации ударов находилось не менее 10 военнослужащих РФ, включая офицеров. На этом же празднике присутствовали десятки коллаборантов, которые официально сотрудничали с российской стороной. Также сообщили, что в числе присутствующих на мероприятии были какие-то дамы, которые сопровождали часть российских военнослужащих", — говорится в сообщении.

В списке погибших также указан "полицейский" Боган Сергей.

Скриншот: соцсети

Там же опубликовали фотоматериалы с места событий.

Взрыв в Хорлах. Фото: соцсети

Взрыв в Хорлах. Фото: соцсети

Взрыв в Хорлах. Фото: соцсети

Взрыв в Хорлах. Фото: соцсети

Предыстория

Ночью 1 января в поселке Хорлы на берегу Черного моря, что на временно оккупированной территории Херсонской области, раздались взрывы. Россияне заявляли, что беспилотники ударили по кафе и отелю. Они утверждали о якобы 24 погибших и 50 пострадавших.

Хорлы – это курортное село в Каланчацкой общине Скадовского района Херсонской области. Расположено на полуострове Горький Кут, омываемом Черным морем и по форме напоминает Крым (поэтому его часто называют "Маленьким Крымом").

Взрыв в Хорлах. Фото: соцсети

В соцсетях стали сразу же обсуждать следующие версии:

"Поговаривают, что там собрались военные России и их семьи для празднования Нового года. При этом россияне отвергают такую ​​версию и утверждают, что в кафе и гостинице были гражданские, а военные прибежали на помощь после удара и погибли".

Важную деталь подметили также в сети — комендантский час россияне себе отменили в эту ночь. И многие посчитали, что это не совпадение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, новогоднюю ночь россияне атаковали Волынь. Пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры.