Фейк росіян про Хорли тріщить по швах, хто насправді був у кафе (фото)

РФ показали список із нібито семи загиблих

Росіяни погрожують Україні за нібито завдання удару в новорічну ніч по селу Хорли на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Проте самі вони поки що не можуть визначитися, хто ж насправді був на місці події.

Що потрібно знати:

Генштаб ЗСУ відкидає звинувачення та наголошує: удари завдаються лише по військовим цілям

Спочатку РФ заявляла про "цивільних та дітей", які перебували в кафе, але пізніше формулювання змінили

За більш як добу кількість "загиблих" збільшили до 27, проте офіційно названо лише 7 прізвищ

Перший заступник голови Комітету з оборони Росії Олексій Журавльов заявив про нібито причетність України до цієї атаки. При цьому він звинуватив Європу.

"Упевнений, до речі, що не обійшлося без порад європейських партнерів України — там теж багато хто славився безглуздою жорстокістю. По цим можна не витрачати "Орєшніки", за наявності доказів причетності, приймати рішення про точкову ліквідацію", — заявив Журавльов.

Але водночас варто додати, що Генштаб ЗСУ спростовує всі звинувачення країни-агресора і наголошує, що військові завдають ударів лише по військових об’єктах.

"Інформація про ураження, здійснені Силами оборони України в ніч на 01.01.2026, опублікована на офіційних сторінках Генерального штабу ЗС України у соцмережах. Сили оборони України дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права та завдають ударів виключно по військових цілях противника, об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ та інших законних цілях, маючи на меті зменшення військового потенціалу країни-агресора", — сказав речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Хорли на карті

Загиблі

Спочатку версія Росії була такою, що в кафе перебували цивільні, серед яких навіть нібито були діти. Однак зараз їхня версія трохи змінилася.

Понад добу минуло з моменту події у селищі Хорли і за цей час Слідчий комітет РФ збільшив заявлену кількість загиблих до 27 осіб, при цьому з офіційних формулювань зникли згадки про "цивільних" та "дітей". Наразі використовується формулювання "двоє неповнолітніх". Про це у своєму Telegram-каналі пише керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

У той же час офіційна окупаційна влада оприлюднила 7 прізвищ загиблих. Потім Сальдо (Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо, — Ред.) наголосив на "атаки хакерів", через що доступ до сайту з даними було заблоковано самою адміністрацією. Що яскраво демонструє нездатність організувати навіть такий гучний фейк. Бездар – бездар у всьому зазначив він.

Блогер, журналіст, політичний оглядач Денис Казанський у своєму Telegram-каналі звернув увагу на заяви російської "z-волонтерки" Санії Денисової. Вона розвінчала брехню російської влади про удар по "кафе з дітьми" в Хорлах і відверто написала про те, що там насправді відбувалося.

Санія Денисова

За її словами, місцевих мешканців у Хорлах давно немає – їх вигнали із села. Будинки та землю відбирали під погрозами та оголошенням "безгоспними", заселяючи туди російських військових та наближених до окупаційної адміністрації. В’їзд у село закритий, потрапити туди можна лише за перепустками, тож жодних мирних мешканців на "святі" бути не могло.

Сальдо опублікував дані про 7 загиблих і, згідно з останніми даними РФ, на місці нібито було близько 100 осіб. В одному з херсонських пабліків пишуть, що серед списку із 7 осіб мінімум 1 топ-колаборант.

"Зі зібраних на даний момент даних вдалося встановити, що в локації ударів знаходилося не менше 10 військовослужбовців РФ, включаючи офіцерів. На цьому ж святі були десятки колаборантів, які офіційно співпрацювали з російською стороною. Також повідомили, що серед присутніх на заході були якісь пані, які супроводжували частину російських військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

У списку загиблих також вказано "поліцейського" Богана Сергія.

Скріншот: соцмережі

Там само опублікували фотоматеріали з місця подій.

Вибух у Хорлах.

Вибух у Хорлах.

Вибух у Хорлах.

Вибух у Хорлах.

Передісторія

Вночі 1 січня у селищі Хорли на березі Чорного моря, що на тимчасово окупованій території Херсонської області, пролунали вибухи. Росіяни заявляли, що безпілотники вдарили по кафе та готелю. Вони стверджували про нібито 24 загиблих та 50 постраждалих.

Хорли – це курортне село у Каланчацькій громаді Скадовського району Херсонської області. Розташоване на півострові Горький Кут, що омивається Чорним морем і формою нагадує Крим (тому його часто називають "Маленьким Кримом").

Вибух у Хорлах.

У соцмережах почали відразу обговорювати такі версії:

"Поговарюють, що там зібралися військові Росії та їхні сім’ї для святкування Нового року . При цьому росіяни відкидають таку версію і стверджують, що в кафе та готелі були цивільні, а військові прибігли на допомогу після удару та загинули".

Важливу деталь помітили також у мережі — комендантську годину росіяни скасували собі цієї ночі. І багато хто вважав, що це не збіг.

