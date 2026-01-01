Взрывы и густой дым: БПЛА атаковали нефтебазу и НПЗ в Росии (фото, видео)

Российские власти официально не обнародовали данные о последствиях ударов по нефтяным объектам

В ночь на 1 января в России загорелись два объекта нефтеперерабатывающей отрасли. Ночью 31 декабря сообщили о пожарах на нефтебазе АО "Калуганефтепродукт" в городе Людиново Калужской области, в первые часы 1 января вспыхнуло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Сообщается об атаке БпЛА.

Что нужно знать:

Сообщается об атаке беспилотников, очевидцы слышали взрывы и видели густой дым.

Над Ильским НПЗ поднималось зарево, огонь охватил промышленные здания

Ильский завод – один из ключевых НПЗ Юга РФ

Людиново и Ильский в РФ на карте

По данным мониторинговых и местных Telegram-каналов после ударов на обоих объектах вспыхнули масштабные пожары. В Людиново очевидцы сообщали о серии взрывов, огне и густом дыме, которые были видны из разных районов города.

Аналогичная ситуация зафиксирована и на территории Ильского НПЗ – над предприятием поднимался дым, в сети появились кадры зарева и дыма. Отметим, что этот НПЗ входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного федерального округа России. Завод производит легкую и тяжелую нефтяную фракцию, газойль, керосин, мазут, битум. Это не первый пожар с 2022 года на этом заводе.

Пожар на Ильском НПЗ

Официально власти РФ на момент публикации не предоставили детальную информацию о масштабах повреждений и возможных последствиях атак.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пожаре на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе. В последнюю неделю старого года также пылало на НПЗ в Волгограде.