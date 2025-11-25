Часть денег вернется на карту: приятные новости для пользователей украинского банка

ПриватБанк каждый месяц будет разыгрывать более 165 кешбеков и есть шанс выиграть 15 тысяч гривен

ПриватБанк запустил кешбэк для международных переводов на карты Mastercard. Теперь клиенты могут получать часть денег обратно за отправленные или полученные транзакции.

С ноября банк запустил систему кешбэков: зарегистрированные участники программы будут получать часть суммы обратно за любой международный перевод. Возврат средств будет начисляться как за отправку, так и за получение денег на Mastercard ПриватБанка, как написали в "PMG.ua".

Кроме того, каждый месяц среди участников программы будут разыгрывать 165 кешбэков. Минимальная сумма составляет 500 гривен, максимальная – 15 000 гривен. При этом общая сумма кешбэка для одного клиента в течение всей акции не имеет ограничений.

Программа продлится более четырех месяцев — до 12 марта 2026 года. Международные переводы можно осуществлять через мобильное приложение или веб-версию Приват24, терминалы самообслуживания, банкоматы или по телефону сервисного центра 3700.

