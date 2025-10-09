Инициированые одним из производителей изменения привели к росту цен на лекарства и сокращению налоговых поступлений — эксперт

Экономический эксперт Олег Пендзин отмечает, что запрет маркетинговых договоров имел негативные последствия для рынка

Введенные по инициативе фармацевтической компании "Дарница" изменения в государственное регулирование рынка лекарств привели к росту розничных цен на препараты, уменьшению их доступности и сокращению налоговых платежей от производителей. Об этом говорится в материале издания " Главком ".

Согласно исследованию Proxima Research, доля производителей в конечной цене лекарства составляет до 72%.

Как отмечает "Главком", основным выгодоприобретателем регуляторных изменений стала "Дарница". Несмотря на рост доходности, компания не отразила это в уплате налогов: за первое полугодие 2025 года она перечислила в бюджет 298,9 млн грн, что меньше, чем за аналогичный период 2024 (326,4 млн грн).

Журналисты указывают, что отказ от маркетинговых расходов позволил компании сэкономить около 1,3 млрд грн, из которых государство должно получить как минимум 234 млн грн налога на прибыль.

Экономический эксперт Олег Пендзин отмечает, что запрет маркетинговых договоров имел негативные последствия для рынка.

"Маркетинговые услуги являются важным механизмом компенсации расходов для аптек и обеспечивают доступность лекарств для населения. Их запрет вместе с ограничением наценок привел к финансовой нестабильности и закрытию аптечных заведений, особенно за пределами крупных городов", — отметил экономист.

По оценкам экспертов, государственное вмешательство в рыночные механизмы по инициативе "Дарницы" не оправдало ожиданий: вместо снижения цен на лекарства произошло сокращение конкуренции, потери аптечных сетей и снижение налоговых поступлений.

Параллельно продолжается активная дискуссия о роли Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в сложившейся ситуации. По данным источников "Главкома", компания "Дарница" продолжает давить на аптеки, подавая жалобы в АМКУ и обвиняя их в "заговоре". Эксперты рынка считают, что подобные действия направлены на дальнейшую концентрацию влияния производителя и могут привести к ограничению конкуренции. Согласно международным критериям уровень концентрации аптечного рынка в Украине остается низким, и любые административные шаги против аптечных сетей наоборот создают риски монополизации.