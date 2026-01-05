СБУ при Малюке систематически унижала Путина: вспоминаем самые громкие операции (фото и видео)

Генерал держал в страхе и врагов, и предателей

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк уходит со своего поста. Многие операции под его началом без преуменьшения уже вошли в военную историю.

"Телеграф" рассказывает о ключевых результатах СБУ под руководством Героя Украины Василия Малюка.

Операция Паутина

Нашумевшая, и возможно, самая известная операция СБУ прошла в российском тылу и прогремела на весь мир. Все именитые СМИ обсуждали этот удар, который своей дерзостью и успешностью даст прикурить многим голливудским боевикам.

Краткая суть операции: десятки управляемых дронов были скрытно доставлены в тыл России для удара по стратегическим аэродромам. Их перевозили россияне на грузовиках, не подозревая об опасном грузе. Во время часа "X" рой беспилотников взмыл в небо на глазах у изумленных очевидцев и атаковал вражеские стратегические бомбардировщики.

Детали:

подготовку к атаке координировал лично глава СБУ Василий Малюк

Василий Малюк готовит операцию Паутина

Планирование операции началось еще в 2023 году

СБУ создала специальные дроны с усиленной системой связи и боевым зарядом, который прожигал корпус самолетов и взрывался внутри

Грузовики со сборными домиками служили маскировкой и пусковой площадкой для 117 дронов

Операция Паутина

Операция Паутина

С 23 по 26 мая 2025 года пять грузовиков, перевозивших восемь домиков, отправились из Челябинска в многодневные путешествия, следуя по разным направлениям. Водители не знали о своем настоящем грузе. 1 июня, когда грузовики были доставлены к аэродромам, дроны одновременно взмыли в небо. Пилоты из Киева вели их через сотовую связь прямо на российские самолеты

Операция Паутина

В результате атаки был поражен 41 самолет РФ на 4 аэродромах ("Дягилево" (Рязанская область), "Оленья" (Мурманская область), "Иваново" (Ивановская область) и "Белая" (Иркутская область).

Цели операции Паутина

Атаки на Крымский мост

Сначала полномасштабной войны в Украине Крымский мост уже целых три раза подвергся атакам — в 2022, 2023 и 2025 годах.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту прогремели взрывы – был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. Примечательно, что на пути к мосту машина проехала через Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край и ни одна собака не услышала, что там 21 тонна взрывчатки. В результате произошло частичное обрушение двух пролетов и было значительно повреждено дорожное полотно. Кроме того, загорелись несколько топливных цистерн поезда.

Крымский мост поражен

В ночь на 17 июня 2023 года на мосту прогремели несколько мощных взрывов. В результате был уничтожен один пролет и еще один был поврежден. Атака была совершена с помощью с помощью морских дронов Sea Baby.

3 июня 2025 года на мосту прогремели мощные взрывы. Эту операцию СБУ проводило под водой. В спецслужбе сообщили, что заминировали опоры моста и в 04:44 взрывное устройство было активировано. В результате подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна — этому поспособствовали 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Ликвидации топ-врагов

СБУ под руководством Василия Малюка системно выкашивала ряды врагов Украины. Среди тех, кого постигла кара:

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов,

Игорь Кириллов

Был ликвидирован в Москве с помощью взрывчатки, установленной в электросамокат.

Предатель и бывший нардеп Украины Илья Кива,

Илья Кива

Застрелен агентом в Подмосковье.

Российский пропагандист Владлен Татарский,

Владлен Татарский

Взорван замаскированным в статуэтку взрывным устройством в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел в одном из кафе, где в этот момент проходил творческий вечер пропагандиста.

Соратник Януковича и создатель вражеского боевого подразделения "Арбат", воевавшего в Украине, Армен Саркисян,

Армен Саркисян

Ликвидирован взрывом в холле ЖК "Алые Паруса" в Москве.

Российский военачальник и командир 41 бригады ракетных катеров Валерий Транковский,

Валерий Транковский

Ликвидирован взрывом автомобиля в Севастополе.

и другие.

Удары по российскому флоту

СБУ отметилась атаками на российский флот. Например, СБ первая в истории поразила российскую субмарину класса "Варшавянка" в порту Новороссийска подводным дроном "Sub SeaBaby".

Всего с помощью созданных СБУ дронов Sea Baby (Укр. Морський Малюк) было поражено 14 пораженных российских кораблей. Таким образом доминирования России в Черном море было прекращено.

Поиск кротов

СБУ при Малюке отметилась громкими операциями и в собственном тылу. Например, в Службе разоблачили с десяток российских агентов.

Cреди них:

Дмитрий Козюра (предатель, руководитель Штаба Антитеррористического центра СБ. Собирал и передавал информацию врагу),

Дмитрий Козюра и Василий Малюк

Олег Кулинич (бывший глава СБУ в Крыму, работал на Россию). За Олегом Кулиничем следили около года, а задержание было проведено вместе с ГБР.

Олег Кулинич

Кротов Малюк задерживал лично.

Другие достижения СБУ

Cистемные атаки на нефтеперерабатывающую отрасль России, которая является ключевым источником получения доходов для финансирования войны России в Украине.

Разоблачены 128 агентурных сетей врага, в которые входило 563 человека. С 2022 года следователи Службы объявили более 3800 подозрений за госпредательство. СБУ предотвращает 80% терактов, которые российские спецслужбы планируют в Украине.

Бойцы СБУ вместе с другими Силами обороны освобождали Киевскую, Житомирскую, Харьковскую, Херсонскую, остров Змеиный, активно участвовали в Курской операции и т.д.

ЦСО "А" СБУ стабильно входит в ТОП-3 самых результативных подразделений Сил обороны Украины по объемам уничтоженной техники и живой силы РФ с помощью БпЛА. Почти каждый пятый танк, пораженный СОУ, – на счету именно СБУ.

Более 180 уголовных производств в отношении представителей УПЦ МП, которых подозревают в сотрудничестве с ФСБ.

Более 180 уголовных производств в отношении представителей УПЦ МП, которых подозревают в сотрудничестве с ФСБ.