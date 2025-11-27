В Комитете НААУ высказались о манипулятивном журналистском материале

Материал направлен на дискредитацию института адвокатуры

На ресурсах "Радио Свобода" 17 ноября 2025 года был опубликован материал редакции "Схемы" под названием "Утечка документов: Кремль финансирует сеть адвокатов в Украине и сайты "о преступлениях киевского режима" под видом правовой помощи".

После публикации в Комитет обратились адвокаты, фамилии которых фигурируют в расследовании, с заявлениями о грубом искажении фактов и манипулятивной подаче информации.

Комитет констатирует: журналист С. С. Андрушко в своем материале прибегает к системным манипуляциям, искажению фактов и провокативных действий, имеющих целью дискредитацию института адвокатуры через отдельных ее представителей.

Особую опасность представляет нарратив, продвигаемый автором: якобы адвокаты, которые осуществляют защиту по делам о государственной измене или публично освещают нарушения прав человека во время мобилизации, могут финансироваться государством-агрессором.

Такие предположения не основываются на доказательствах, противоречат фундаментальным принципам адвокатской деятельности и создают основания для безосновательного преследования адвокатов за исполнение их профессиональных обязанностей.

Комитет решительно осуждает методы работы журналиста С. С. Андрушко и редакции "Схемы" издания "Радио Свобода", которые в данном материале грубо нарушили базовые принципы журналистской этики.

В частности, Комитет констатирует нарушение принципа объективности, поскольку материал построен на предположениях, а не на доказанных фактах. Также имеется нарушение принципа сбалансированности — позиция обвиняемых адвокатов не была должным образом представлена. Авторы нарушили стандарты доказательности в журналистике — публичные обвинения сформулированы без надлежащей фактологической базы и без предоставления возможности опровержения. Кроме того, материал содержит признаки целенаправленного формирования вражды — он конструирует образ адвоката как потенциального "врага" и "коллаборанта", разжигающего ненависть в обществе представителей правовой профессии.

Такие публикации представляют прямую угрозу для института адвокатуры и права на защиту как фундаментальной ценности правового государства. Когда общество начинает воспринимать адвоката не как защитника прав человека, а как "пособника врага", разрушается сама основа справедливого правосудия.

Распространение непроверенных предположений наносит ущерб не только репутации конкретных адвокатов, но и подрывает доверие к институту юридической помощи в целом, что прямо относится к сфере ответственности Комитета согласно Положению.

Недопустимо делать выводы о "сотрудничестве" или "заказе" со стороны РФ только на том основании, что видео адвоката было использовано сторонним ресурсом без его ведома и согласия. Ответственность за использование контента несет тот, кто его присваивает, а не автор.

Комитет НААУ по вопросам информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации обратится в Национальный совет по телевидению и радиовещанию и Комиссию по журналистской этике о нарушении принципов журналистской этики.