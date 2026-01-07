Либо свет на работе, либо дома. Нардеп дал тревожный прогноз по отключениям в Украине

Украинцы должны реально оценивать проблемы в энергетике

После Нового года отключений света в Украине стало меньше. Когда промышленность вернется к полноценной работе после праздников, графики могут стать более жесткими.

Что нужно знать:

Ситуация с энергетикой сложная и "хороших решений" очень мало

Электричества не хватает и на бытовых потребителей и на работу промышленности

Украинцы должны реально оценивать ситуацию, власти не нужно надевать на людей "розовые очки"

Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказал Сергей Нагорняк — народный депутат Украины, председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг: Каждый может сократить графики отключений: нардеп дал советы, как уменьшить потребление

Промышленность либо будет забирать свою долю электроэнергии, либо опять же из-за решения Правительства, давления на областные военные администрации, они будут ограничивать потребление промышленности. У нас может выглядеть картинка, будто в квартирах отключения не продолжительны, но промышленность будет терпеть, – пояснил Нагорняк.

По его словам, сейчас украинский бизнес и так на грани выживания. Сложно и государственным компаниям, и частным, а также самому малому бизнесу: кафе, ресторанам.

Если кофейня будет работать на генераторе, кофе будет золотым, условно говоря. Заведения питания, больницы не смогут долгое время работать на генераторах. Все привыкли к разумной цене на электрическую энергию, а сгенерированная электроэнергия из дизель-генераторов слишком дорогая и нестабильная в первую очередь, — говорит эксперт

По его оценкам, украинцам, к сожалению, придется выбирать между светом дома и работой. По мнению Нагорняка, об этом нужно откровенно разговаривать с людьми.

У нас хороших решений не так много, и об этом нужно откровенно говорить с людьми. Жаль, что об этом откровенно никто не говорит — ни правительство, ни министерство энергетики. Министра до сих пор нет, и даже если он появится, я не уверен, что новый министр отважится откровенно говорить с украинцами о сложных вещах. Этот постоянный пузырь розовых очков, что у нас все хорошо, — мы слышали это с 2022 года, — отметил нардеп

Он добавил, что поэтому у людей складывается иллюзия, что действительно все хорошо. Однако на самом деле ситуация тяжелая и власть должна говорить правду.

Я понимаю, что нужна здоровая пропаганда во время войны, но по крайней мере, иногда нужно говорить людям откровенные, сложные вещи и объяснять, почему это так. Иначе мы будем жить в этой иллюзии и постоянной лжи, Сергей Нагорняк

