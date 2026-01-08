Ермак зарабатывал больше Зеленского? Его сбережения внезапно "исчезли" (декларация)

Андрей Борисович получает почти полмиллиона гривен от процентов

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подал декларацию после своего увольнения. Как оказалось, за последние месяцы на должности его сбережения заметно "похудели".

Об этом свидетельствуют данные на сайте НАПК. Из них выходит, что за последние 11 месяцев работы на должности руководителя ОП Ермак заработал 747 468 гривен. Что больше на 150 тысяч гривен больше, чем за 12 месяцев 2024 года.

Стоит отметить, что зарплата главы Офиса президента, как оказывается, выше, чем у самого президента. Владимир Зеленский, по данным из открытых источников, в 2024 году заработал 336 тысяч гривен, из которых было уплачено 66,5 тысячи гривен налогов.

Также Ермак получил еще почти полмиллиона гривен от процентов депозитов в банке.

Из сбережений у Андрея Борисовича имеется 6 537 766 гривен на банковском счету. Еще 5 млн гривен ему должны в ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп". А также у него имеется 3 тысячи евро (~130 тысяч гривен) и 3 тысячи долларов (~125 тысяч гриве) наличкой.

Стоит отметить, что в ежегодной декларации за 2024 год у Ермака было 20 тысяч евро наличкой. Таким образом выходит, что за 2025 год он потратил 17 тыс. евро своих сбережений.

