От "второго лица" до "опасного человека": у Мендель прорвало плотину и она рассказала страшное о Ермаке

В последнее время Мендель резко изменила свою позицию

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая ранее положительно относилась к Андрею Ермаку, после его увольнения внезапно начала рассказывать "откровенное" про своего начальника. Теперь, по словам бывшего голоса президента, Ермак, оказывается, был "самым опасным человеком" во власти.

От любви до ненависти — одно увольнение

Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря президента Украины с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года. Она успела немного поработать при Андрее Богдане, а после её начальником стал новый глава ОП Андрей Ермак. Пока трудовые будни Мендель проходили в стенах Офиса президента могло показаться, что её рабочие отношения с Ермаком, это "любовь с первого взгляда".

Ведь, по ее словам, ей так нравилась работа нового главы ОП, что бывший руководитель Богдан мгновенно стал в её глазах "люмпеном".

"Если бы двух Андреев, руководивших Офисом президента, увидеть вместе, это было бы зрелище не для слабонервных. Увидев Ермака, Богдан превращался в хамовитого люмпена, который восклицает несовместимые с логикой предложения. Ермак отмалчивался, ведя себя как родовитый аристократ, только иногда", — рассказывала Мендель в 2021 году в своей книге "Каждый из нас президент".

Юлия раньше говорила, что сложно представить себе более преданного поставленным целям человека и с более оригинальными подходами, чем Ермак, а также нахваливала его решения.

"Иногда в поездках он (Ермак – Ред.) жертвовал сном, думая о том, как исправить ситуацию, и находил наиболее неожиданные и правильные решения", — утверждала Мендель.

Мендель так хвалила Ермака, что назвала его "вторым лицом государства", которым он по Конституции не является.

"Прозрение" Мендель и рассказы о Ермаке

В последнее время мнение бывшего пресс-секретаря о Ермаке резко изменилось. Нельзя сказать, что это произошло мгновенно ведь, например, еще в мае Мендель рассказывала журналистам Politico, как Ермак "прилип" к президенту сразу после прибытия на Банковую, сблизился с ним, проводя вместе много времени в подземном спортзале, а затем "перехитрил" Андрея Богдана, получив должность главы Офиса президента.

Она начала рассказывать, что "некоторые детали биографии Ермака замалчиваются". Дескать, после окончания университета в неспокойные 1990-е годы он брался за любую работу — в частности, работал в известном ночном клубе-дискотеке в Киеве, первом такого рода после распада коммунизма. Этот клуб посещали как бандиты, так и влиятельные пророссийские политики. Позже он выполнял роль посредника для люксового магазина одежды Sanahunt, помогая импортировать эксклюзивные вещи из коллекций в ведущих домах моды во Франции и Италии для олигархов и политиков.

"Эта роль была чрезвычайно важной для формирования сети контактов Ермака", — отметила Мендель.

Однако после увольнения Ермака "плотину" у Мендель прорвало. 2 декабря на "Радио Свобода" вышло интервью с бывшим пресс-секретарем, где она буквально проехалась катком по бывшему руководителю Офиса президента.

Основные тезисы:

В 2019 году в США, по словам Мендель, Ермак спрашивал у политического консультанта, "как стать президентом страны".

"Итак, амбиции у Андрея Борисовича довольно большие, и они, в принципе, показательно довольно большие" сказала экс-секретарь президента

Ермак предоставлял Зеленскому информацию так, я ему выгодно и влиял на работу других органов. В частности, она отметила, что якобы именно Ермак убеждал Зеленского, что полномасштабного вторжения не будет.

Это (информация о том, что Ермак уверял Зеленского, что Россия не нападет – ред.) не из СМИ. У меня достаточно много связей осталось. Мне это говорил не один человек, который близко причастен к тому, что происходит рассказывает Мендель

блокировал работу правоохранительных органов;

блокировал закупки;

останавливал выполнение конкретных поручений президента;

звонил чиновникам (и лично Юлии Мендель) и запрещал делать то, что просил Зеленский;

Мендель говорит, что у Ермака есть влияние на правоохранительные органы и возможность запускать уголовные производства на ровном месте.

Сейчас, когда я это говорю, мне страшно. Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но я каждый день молюсь Богу, спасибо за то, что я жива. Потому что Андрей Борисович – это очень опасный человек сказала Мендель

Метаморфозы сознания пресс-секретаря, которые нравятся россиянам

Стоит отметить, что в последнее время Мендель отмечалась рядом неоднозначных заявлений. Например, недавно она писала у себя в Twitter (X), что Украина якобы проигрывает войну, что очень понравилось россиянам.

"Аргументы о том, что "Россия захватила так мало территории", звучат почти по-детски, если принять во внимание человеческие потери. За три года мы потеряли больше людей, чем население некоторых европейских стран. Моя страна истекает кровью. Многие, кто рефлекторно отвергает любое мирное предложение, считают, что защищают Украину. При всём уважении, это ярчайшее доказательство того, что они понятия не имеют, что на самом деле происходит на линии фронта и внутри страны прямо сейчас", — заявила Мендель.

Её слова перепостил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев с таким комментарием:

"Поджигателям войны в ЕС и Великобритании от бывшего пресс-секретаря Зеленского: "каждая последующая сделка для Украины будет только хуже, потому что мы (Украина) проигрываем".

Напомним, ранее мы писали о том, кто заменит Ермака в Офисе президента.