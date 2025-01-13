Сколько получает Зеленский: журналисты узнали зарплату президента

Кроме зарплаты президенту не положено дополнительных выплат

Президент Украины Владимир Зеленский получает зарплату в 28 тысяч гривен на месяц. Тем самым в 2024 году он заработал 336 тысяч гривен, из которых было уплачено 66,5 тысячи гривен налогов.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос 24 канала. Отмечается, что зарплата начисляется в размере должностного оклада.

При этом никаких других надбавок, премий и другого для президента не предусмотрено.

Как сообщалось ранее, украинские народные депутаты сейчас зарабатывают более 40 тысяч в зависимости от должности. Такую сумму назвал нардеп Ярослав Юрчишин.

Следует отметить, что по данным Минфина, в 2024 году зарплата работников государственных органов выросла на 61%. Первым в рейтинге зарплат является Антимонопольный комитет. Там средняя зарплата составляет 118,7 тысячи гривен. Далее по списку идет Министерство юстиции Украины. Уровень средней заработной платы там составляет 100 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что министр иностранных дел Андрей Сибига, назначенный на должность в сентябре текущего года, за два месяца своей работы получил почти 200 тыс. грн зарплаты.