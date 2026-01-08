Простой совет России от "президента Борщаговки". Как ветеран из США живет в Украине и что думает о ней

Свое будущее он видит именно в Украине

Гражданин США, бывший военный медик и ветеран Дэвид Пластер живет в Украине с 2012 года и уже давно называет ее своим домом. Он участвовал в Революции Достоинства в 2013-2014 годах, а с начала войны был первым иностранным боевым медиком, который использовал протоколы НАТО на востоке Украины и проводил работу с украинскими военными, ветеранами и общинами. В Киеве Пластер живет на Борщаговке — районе, с которого начинались его социальные инициативы.

Собственно, с его любимого района в Киеве и началась медийная популярность мужчины — он работал над очисткой пространства от мусора, а со временем — и от надписей на стенах и заборах, связанных с распространением наркотиков. За свою работу Дэвид даже получил звание "президент Борщаговки" от местных бабушек. А еще вы можете знать его благодаря этому видео:

"Телеграф" пообщался с господином Дэвидом о его нынешней деятельности, перспективах Украины в военной медицине на пути к НАТО и его отношении к переговорам по завершению войны.

Военная медицина, ветераны и стандарты НАТО

– С момента появления первых сюжетов о вас как о "президенте Борщаговки" прошло уже несколько лет. Думаю, многим будет интересно, сохранилось ли это звание сейчас?

– Это прозвище никогда не было тем, что я сам себе придумал. Это была награда от местных бабушек в период выборов, потому что они чувствовали, что я делаю для общины именно то, чего люди хотят и что поддерживают. Я очень это уважаю, и для меня это много значило в смысле "президент людей".

Я до сих пор живу на Борщаговке, не переезжал. Это мой дом, и я намерен и впредь помогать своей громаде.

Дэвид Пластер/Facebook-страница

– Чем вы занимаетесь сейчас? Каковы направления вашей деятельности?

– Мой главный фокус — Anomaly TAC-Med. Наша миссия — практическая медицинская состоятельность на поле боя в масштабе и построение модели train-the-trainer (обучи тренера), чтобы украинцы обучали украинцев. Наш внутренний учет опубликован на нашем сайте и отражает более 150 000 человек с 2014 года, обученных по медицинским стандартам, согласованным с подходами НАТО.

Параллельно я работаю в контексте Hoover Institution’s Veteran Fellowship Program at Stanford University и с партнерами над НАТО-согласованным планированием военной медицины и развитием будущих возможностей, включая концептуальную работу по дрон-ассистированной медицинской эвакуации и лучшему планированию под реалии эвакуации с задержкой.

— Вы много говорите о ветеранах. Как вы оцениваете интеграцию ветеранов, возвращающихся с фронта, в Украине сегодня?

— Я был вовлечен еще в первые попытки создания ветеранской системы в Украине. Я был на первых учредительных собраниях министерства ветеранов. Это было еще при президентстве Петра Порошенко.

Я тогда предлагал собственное видение структуры ветеранской системы. Но потом случился ковид, а дальше — полномасштабная война. Я считаю, что сейчас многие люди искренне хотят сделать эффективную ветеранскую политику. Проблема в том, что те, кто не получает надлежащей помощи, всегда считают, что ее недостаточно.

Я американец, и в США самое большое в мире министерство по делам ветеранов с самым большим бюджетом. Но даже там мы имеем страшную статистику с самоубийствами среди ветеранов. Это не только американская проблема, это глобальная проблема. Это человеческий фактор. После ада войны люди реагируют на жизнь по-разному.

Я сам ветеран и убежден, что помощь нужна, но нет одного универсального решения или "лекарства" для всех. Каждый проходит путь восстановления по-своему. Дэвид Пластер

Дэвид Пластер/Facebook-страница

Именно поэтому мы создаем новые платформы. Например, ветеранскую платформу VetWell — это своего рода система связи между ветеранами, инициативами, организациями. Это не о деньгах, а о координации, обмене ресурсами, поддержке, помощи с проблемами. Это продолжение моего 16-летнего ветеранского проекта: образование, курсы английского, юридическая помощь, работа с документами, помощь с трудоустройством.

Но я убежден: невозможно построить эффективную ветеранскую систему без государства. Я не сторонник подхода, когда все делается только частно, отдельно от государственных механизмов. В любой стране государство — это центр и проблем, и решений. Если система работает плохо — это наша ответственность ее менять, давить, помогать, предлагать решения.

– Вы являетесь бывшим военным армии США. Исходя из того, что есть в сети – вы побывали в 20 горячих точках мира. Можете ли вы сказать, чем война в Украине для вас отличается от всего, что вы видели раньше?

– Я был во многих странах мира, более 100. Не все из них были простыми или безопасными. Но Украина для меня другая. Это война за выживание государства, с длительной интенсивностью и постоянной адаптацией. С 2014 года я работал вдоль линии фронта на востоке Украины и продолжаю эту работу сейчас. Это не "кризис", за которым вы наблюдаете со стороны, это долгая война, внутри которой ставки — существование государства и будущее его людей.

– В Украине вы уже более 13 лет и работаете с сектором безопасности еще с 2014 года. Если сравнивать Украину тогда и сейчас — что, по вашему мнению, изменилось больше всего, а что почти не сдвинулось с места?

– Самое большое изменение — децентрализация и то, как Украина становится самой собой. Страна учится, что значит быть частью Европы и двигаться к совместимости с НАТО, и это движение с каждым годом становится сильнее.

Чего все еще не хватает — это системной последовательности в масштабе: стандартизации и прогнозируемого качества подготовки в разных подразделениях и на разных ротациях. Планирование медицинского обеспечения и управление эвакуацией также до сих пор отстают от реалий поля боя, особенно от реалий затянувшейся эвакуации и осложненного передвижения.

Но, по крайней мере, борщ и пампушки все такие же вкусные — сделанные замечательными людьми — и я с удовольствием ем их везде, где бываю в Украине.

Дэвид Пластер/Facebook-страница

"Make Russia Small Again"

— В целом, существует четкий ультиматум России о том, что "Украина не может быть в НАТО". А как вы считаете, нужен ли нам этот Альянс?

— Я не являюсь членом НАТО, даже жителям Борщаговки никто не давал анкету на вступление в НАТО. Но если серьезно, Россия всегда будет заявлять, что Украине запрещено вступать в НАТО. Но Россия уже не имеет решающего влияния.

амые страшные поражения Россия терпит не на поле боя, а в экономике. Украина становится сильной именно как экономическое государство. Это важнее всего. Дэвид Пластер

Россия хочет контролировать украинские ресурсы, землю, интересы. Именно поэтому я считаю, что Украина должна быть членом НАТО. И в то же время я сторонник концепции Make Russia Small Again. Маленькая Россия — это лучшая жизнь для людей, которые там живут. Потому что сейчас для многих в России "Россия" — это только Москва и Петербург. Все остальное — будто не существует. Если регионы станут самостоятельными, у них будет больше шансов на развитие. И это может быть полезно даже для самих россиян.

– По вашим наблюдениям, меняется ли в США уровень поддержки Украины?

– Я поддерживаю связь со многими людьми в Соединенных Штатах. Я не пытаюсь быть политическим комментатором. Скажу только так: поддержка имеет значение, и Украине важно постоянно четко объяснять, что нужно для успеха и почему это напрямую связано с безопасностью Европы.

– Мы видим публичную коммуникацию действующей администрации Белого дома, в частности существует тяжелый вопрос территориальных уступок. Как вы относитесь к таким призывам и к такому дипломатическому процессу?

Моя позиция проста: никаких разговоров об Украине без Украины. Если Россия хочет мира, Россия может просто пойти домой. Это очень просто. Дэвид Пластер

Дэвид Пластер/Facebook-страница

Границы 1991 года были вполне нормальными. Я не вижу причин отступать от этого. Крым — это Украина. Так называемый "референдум" не был легитимным. Это был захват, и нарратив, который Россия использовала для оправдания, был сфабрикован.

Не было реальной угрозы, требовавшей "защиты", и не было фактических оснований для того, что заявляла Россия.

– А каково ваше отношение к самому Дональду Трампу? Симпатизируют ли вам его взгляды и решения, или, по вашему мнению, он является проукраинским президентом?

– Я не занимаюсь публичной партийной политикой. Как военный я был обучен не делать публичных политических комментариев, и я сохраняю эту дисциплину. Я оцениваю любую администрацию по результатам: защищает ли политика суверенитет, усиливает ли сдерживание и поддерживает ли будущее, в котором Украина свободна от российского контроля.

Будущее Украины и послевоенные мечты

– После 13 лет жизни здесь — что держит вас в Украине? Планируете ли вы жить здесь и дальше?

– Украина — мой дом. Я живу здесь. Я не измеряю свою преданность Украине кровью. Я измеряю ее тем, что я готов отдавать и строить, чтобы помогать этому государству.

– Какое будущее для Украины вы представляете?

– Суверенная Украина в европейской семье — безопасная и устойчивая, с институтами, достаточно сильными, чтобы Россия не смогла повторить этот цикл. Будущее, в котором украинцы сами выбирают свой путь, без принуждения.

— А чем бы вы лично хотели заниматься в Украине после войны?

— Я хочу создать большой дом примерно для 40 детей, потерявших родителей из-за войны. Я хочу, чтобы это было как семья, а не интернат, с теплом, образованием, стабильностью и заботой. Я вижу это как сообщество, где пожилые люди, в частности одинокие бабушки, могут быть частью жизни детей и давать им поддержку. И я хочу делать это только с проверенными партнерами, четкими правилами безопасности, отбором персонала и прозрачным надзором, чтобы дети были защищены.

Хочу изменить сам подход к заботе о детях, лишенных родительской опеки. Чтобы это было не просто обеспечение едой, одеждой и крышей над головой, а чтобы это было коммьюнити, чтобы они росли и понимали, что такое любовь, поддержка и уважение, и лучше адаптировались к жизни.

Эта идея не просто о крыше и еде. Это о сердце, о сообществе, о следующих поколениях. Я не хочу оставлять им будущее, в котором им придется снова воевать с россиянами. Потому что если война будет в будущем, то она будет именно с ними, других вариантов и нет. Моя мечта — чтобы через годы дети не спрашивали: "А кто такие моск*ли?". Чтобы этого слова просто не существовало в их жизни. Дэвид Пластер

