ФОПам готовят налоговый нокаут: интервью с нардепкой о тех, кто не переживет НДС 20%

Почему законопроект о НДС может отправить тысячи ФЛП в тень, объясняет эксперт

Министерство финансов обнародовало законопроект, который заставит физлиц-предпринимателей (ФЛП, или ФОП по-украински) с доходом более миллиона гривен платить 20% НДС с 1 января 2027 года. Инициатива вызвала волну возмущения среди экспертов и представителей малого бизнеса, которые уже сейчас балансируют на грани выживания из-за войны.

"Телеграф" выяснял, почему этот законопроект может стать катастрофой для украинской экономики и почему государство избрало путь, бьющий не по схемам, а по честным предпринимателям.

Как государство толкает микробизнес к самоуничтожению

Законопроект предусматривает обязательную регистрацию в качестве плательщика НДС для всех ФЛП, чей доход за последние 12 месяцев превысит миллион гривен. На первый взгляд цифра кажется неплохой, но народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Галина Васильченко предупреждает о серьезных последствиях такого решения. Детали законопроекта она рассказала в блицинтервью "Телеграфу".

Галина Васильченко

– Не приведет ли это к большему количеству мелких ФЛП, которых будут сразу закрывать, когда сумма дохода будет подходить к миллиону?

– Если обязательный НДС для ФЛП на упрощенной системе вводится с порогом 1 млн грн без переходного периода и специальных правил, значительная часть мелких предпринимателей действительно прекратит деятельность или будет дробиться, чтобы не переходить на НДС. Именно поэтому речь должна идти не о механическом снижении порога, а наоборот — о высшем специальном пороге для микробизнеса и поэтапных, продуманных решениях.

Проблема в том, что порог установлен одинаково для всех, без учета специфики бизнеса. Предприниматель, ведущий небольшой магазин в селе, и владелец онлайн-магазина с большим оборотом окажутся в одинаковой ситуации. Для первого доход в миллион может быть пределом рентабельности, а дополнительные 20% налога и сложное администрирование просто уничтожат дело.\

2024 год побил рекорд по закрытию ФЛП: почему новая инициатива может усугубить катастрофу

В прошлом году Украина столкнулась с беспрецедентной волной закрытия предприятий. Война, падение покупательной способности населения и рост налогового давления заставили тысячи предпринимателей свернуть свой бизнес. Новая инициатива может только усугубить ситуацию.

– Не приведет ли к массовому закрытию ФЛП и увеличению работы в тени?

– Напоминаю, что упрощенная система налогообложения была введена для того, чтобы малый бизнес вышел из тени. Теперь, когда хотят ввести НДС, прибавляется не только 20% налога, но и сложное администрирование, которое потянет дополнительные расходы, критические для мелкого предпринимателя. Кто-то выберет работать "в серую", чтобы не превышать сумму дохода в 1 миллион. Также будут и те, кто не сможет вести бизнес, потому что это станет просто невыгодно — соответственно, они закроются. Вместо детенизации это может уменьшить деловую активность, особенно в громадах, пострадавших от закрытия ФЛП.

Благое намерение, но провальная реализация: почему законопроект ударит не по тем, по кому надо

Министерство финансов обосновывает законопроект потребностью борьбы с теневыми схемами и дроблением бизнеса. На бумаге это логично, но на практике ситуация совсем другая.

– Какие положительные стороны законопроекта, кроме наполнения госказны, и отрицательные?

– Инициаторы отмечают, что цель законопроекта – борьба с дроблением ФЛП, теневыми схемами, в том числе и на таможне, уменьшение злоупотреблений, когда маскируют наемный труд. Это действительно положительная цель. Но то, как выглядит этот законопроект по состоянию на сегодня, совсем не соответствует цели. Правительство избрало простой путь, который ударит по мелким предпринимателям, а на большие сети почти не повлияет. Ведь у них есть средства, чтобы оплатить бухгалтера, юриста и так далее. Так что "схемы" продолжат действовать.

Парадокс состоит в том, что крупные игроки, действительно использующие схемы с дроблением, без проблем адаптируются к новым правилам. У них есть ресурсы на штат бухгалтеров, юристов и консультантов. А вот мелкий предприниматель, ведущий честный бизнес, окажется перед выбором: закрываться или тратить значительную часть прибыли на налоги и администрирование.

– Существует ли альтернатива такому подходу?

Если бы государство предложило разные пороги для разных видов деятельности, предусмотрело переходный период и упростило администрирование, законопроект мог бы работать. Но сейчас правительство избрало самый легкий вариант, который принесет больше проблем, чем пользы.

