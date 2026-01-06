Как спасти теплицу от томатной мухи

Вредные насекомые способны навредить урожаю вплоть до полного его уничтожения. Особенно серьезная ситуация может возникнуть в теплицах, если там появилась тута абсолюта.

Многие знают о тле, о трипсах, о листовертках, белокрылках. Не стоит забывать и о таком карантинном вредителе, как томатная минирующая моль (Tuta absoluta) или в народе просто томатная муха.

Неприметные серые бабочки или их личинки на любом этапе развития способны уничтожить урожай томатов и прочих пасленовых.

Следы, которые оставляет на листьях томата этот вредитель

Как узнать туту абсолюту? Это насекомое похоже на привычную нам моль, только темно-серого цвета. Длина взрослой томатной мухи около 5-7 мм, размах крыльев до 15 мм. Яйца светло-желтые овальные, а личинка имеет светло зеленый цвет.

Одна особь туты абсолюты способна произвести на свет 160-260 яиц, а за летний сезон при благоприятных условиях рождаются от 10 до 15 поколений!. Это реально серьезная угроза как для фермеров, так и для обычных дачников.

Томатная минирующая моль или томатная муха вблизи. Фото: wikipedia.org

Максимальный вред тута абсолюта может причинить в закрытом грунте. Так что же делать, чтобы спасти теплицу от нашествия этого южноамериканского "бандита"?

Нужно взять биопрепараты Боверин и Метаризин, баковой смесью из них пролить весь грунт и обработать все внутренние поверхности теплицы. Желательно начинать защиту с внесения энтомопатогенной нематоды Штейнернема фельтиа.

Если томатной моли слишком много, можно в теплице зажечь дымовую шашку. В дальнейшем нужно на все входы в теплицу поставить противомоскитные сетки, чтобы помешать вредителям легко и просто попадать внутрь.

Но это мероприятия для весны, а что можно сделать сейчас, зимой?

В зимние месяцы желательно отследить температуру . Было бы хорошо дождаться снижения температур до минус 10 градусов на протяжении 10-14 дней. Это поможет избавиться от томатной мухи самым ленивым способом, для чего теплица должна быть полностью открытой, на почве не должно быть укрытий плюс грунт должен быть увлажнен для лучшего промерзания.

