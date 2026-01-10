Меньше, чем у дворника? Названа зарплата мэра Луцка

В мэрии раскрыли детали финансовых начислений

Заработная плата городского головы Луцка Игоря Полищука за прошлый год оказалась сопоставимой с доходами представителей рабочих профессий. Стало известно, сколько фактически получил мэр после уплаты налогов и предусматривались ли для него дополнительные выплаты.

Что нужно знать:

За 2025 год начислено 225 987,86 грн, после уплаты налогов выплачено 174 010,65 грн.

Материальная помощь не выплачивалась ни на социально-бытовые нужды, ни на оздоровление

Для сравнения: средняя зарплата дворника в Украине в начале 2026 года составляет около 15 тыс. грн

Об этом "Телеграфу" сообщили в Луцком городском совете в ответ на соответствующий запрос. Там рассказали о размере заработной платы городского головы и суммы фактических выплат за текущий год.

Согласно официальному ответу, должностной оклад городского головы составляет 24 866 гривен в месяц.

В течение 2025 года ему было начислено 225 987,86 гривны должностного оклада, а после вычета налогов было выплачено 174 010,65 гривен.

Таким образом, если поделить общую сумму на 12 месяцев, выходит зарплата в размере 14 500 гривен.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов городскому голове в 2025 году не выплачивалось. Также не предоставлялась и материальная помощь для оздоровления городскому голове в 2025 году.

Что интересно, по состоянию на начало 2026 года, как пишет сервис Work.ua, средняя зарплата дворника в Украине составляет примерно 15 тысяч гривен. Это на 88 процентов больше, чем в 2023 году, когда за этот труд в среднем платили около 8 тысяч гривен.

Зарплата дворника в Украине. Скриншот: Work.ua

В 2025 году минимальная зарплата в Украине оставалась на уровне 8000 грн, а с 1 января 2026 года она была увеличена до 8647 гривен в месяц.

