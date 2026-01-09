Укр

Куча доплат и премий. Как Садовой заработал более 1 млн на должности мэра Львова (документ)

Татьяна Крутякова
Читати українською
Новость обновлена 09 января 2026, 15:16
Имеет доплату не только за выслугу лет и ранг

Мэр Лева Андрей Садовой за 2025 год получил заработную плату более чем на 1,1 млн грн. При этом заплатил налогов почти 300 тысяч.

Об этом сообщили в мэрии Львова в ответ на запрос "Телеграфа". Отметив, что в прошлом году Садовой не писал заявлений на получение материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и материальной помощи для оздоровления во время предоставления ежегодного отпуска, соответственно никаких материальных пособий не получал.

Что нужно знать:

  • Мэр Львова в среднем в месяц получал более 80 тысяч зарплаты
  • Он имел по меньшей мере два отпуска в 2025 году
  • Зарплата главы Львова состоит не только из должностного оклада

Какая зарплата у Садового

Мэру Львова в 2025 году насчитали заработной платы на 1 171 773 грн. С этих денег он уплатил налогов на 291 361 грн. То есть примерно по 23 тысяч ежемесячно. На руки Садовой в 2025 году получил от 70 до 80 тысяч грн. Фактическая сумма выплаты составляет 880 412 грн.

Какую зарплату получил Садовой за 2025 год
Какую зарплату получил Садовой за 2025 год

Из чего состоит зарплата городского головы Львова:

  • должностной оклад от 11 до 18 тысяч грн;
  • доплата за ранг — менее 1 тысячи грн;
  • доплата за выслугу лет от 3 до 5 тысяч гривен;
  • надбавка за высокие достижения в труде – до 12 тысяч грн;
  • доплата за работу с тайными документами — от 1 тысячи грн;
  • ежемесячная премия от 20 до 38 тысяч гривен;
  • отпускные;
  • выплаты за время пребывания в командировке и участие в сессиях от 30 до 46 тысяч грн;
  • индексация.

Учитывая все эти начисления, за месяц Садовой получал примерно от 70 до 80 тысяч грн.

Что известно о Садовом

Андрей Садовой – председатель Львова с 2006 года, то есть уже почти 20 лет. Имеет высшее образование Львовского политеха, проходил военную службу и обучение Академии государственного управления при президенте Украины, получил квалификацию магистра государственного управления.

Андрей Садовой
Андрей Садовой

До начала политической карьеры Садовой в 1993 году основал во Львове радиостанцию "Люкс". Впоследствии на ее основе был создан медиахолдинг ТРК "Люкс". Куда входят радиостанции "Максимум", "Ностальгия" и "Люкс FM", телеканал и сайт 24tv.ua, сайты "Zaxid.net" и "Футбол 24". В настоящее время холдингом владеет жена Екатерина Кит-Садовая.

26 марта 2006 был избран на должность городского головы Львова. Впоследствии в 2010 и 2015 году Садовой был переизбран мэром Львова.

