Куча доплат и премий. Как Садовой заработал более 1 млн на должности мэра Львова (документ)

Имеет доплату не только за выслугу лет и ранг

Мэр Лева Андрей Садовой за 2025 год получил заработную плату более чем на 1,1 млн грн. При этом заплатил налогов почти 300 тысяч.

Об этом сообщили в мэрии Львова в ответ на запрос "Телеграфа". Отметив, что в прошлом году Садовой не писал заявлений на получение материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и материальной помощи для оздоровления во время предоставления ежегодного отпуска, соответственно никаких материальных пособий не получал.

Что нужно знать:

Мэр Львова в среднем в месяц получал более 80 тысяч зарплаты

Он имел по меньшей мере два отпуска в 2025 году

Зарплата главы Львова состоит не только из должностного оклада

Какая зарплата у Садового

Мэру Львова в 2025 году насчитали заработной платы на 1 171 773 грн. С этих денег он уплатил налогов на 291 361 грн. То есть примерно по 23 тысяч ежемесячно. На руки Садовой в 2025 году получил от 70 до 80 тысяч грн. Фактическая сумма выплаты составляет 880 412 грн.

Какую зарплату получил Садовой за 2025 год

Из чего состоит зарплата городского головы Львова:

должностной оклад от 11 до 18 тысяч грн;

доплата за ранг — менее 1 тысячи грн;

доплата за выслугу лет от 3 до 5 тысяч гривен;

надбавка за высокие достижения в труде – до 12 тысяч грн;

доплата за работу с тайными документами — от 1 тысячи грн;

ежемесячная премия от 20 до 38 тысяч гривен;

отпускные;

выплаты за время пребывания в командировке и участие в сессиях от 30 до 46 тысяч грн;

индексация.

Учитывая все эти начисления, за месяц Садовой получал примерно от 70 до 80 тысяч грн.

Что известно о Садовом

Андрей Садовой – председатель Львова с 2006 года, то есть уже почти 20 лет. Имеет высшее образование Львовского политеха, проходил военную службу и обучение Академии государственного управления при президенте Украины, получил квалификацию магистра государственного управления.

Андрей Садовой

До начала политической карьеры Садовой в 1993 году основал во Львове радиостанцию "Люкс". Впоследствии на ее основе был создан медиахолдинг ТРК "Люкс". Куда входят радиостанции "Максимум", "Ностальгия" и "Люкс FM", телеканал и сайт 24tv.ua, сайты "Zaxid.net" и "Футбол 24". В настоящее время холдингом владеет жена Екатерина Кит-Садовая.

26 марта 2006 был избран на должность городского головы Львова. Впоследствии в 2010 и 2015 году Садовой был переизбран мэром Львова.

