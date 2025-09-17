Нардеп рассказала, где можно взять деньги на повышение зарплат учителям

Наталья Пипа озвучила конкретные суммы, необходимые для повышения окладов педагогам

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций нардепка Наталья Пипа заявила о необходимости повышения зарплат педагогам. Она назвала конкретные суммы и источники финансирования.

Об этом она рассказала в интервью "Телеграфу". Нардепка ответила на вопросы журналиста, где предлагает взять деньги на большие зарплаты учителям.

Я не впервые поднимаю вопрос повышения зарплат педагогам, и мне всегда говорят: "Если хотите это сделать, скажите, из какой статьи забрать". При этом, когда Президент захотел ввести доплаты 1000 гривен учителям, то 12 млрд гривен на это быстро нашлись в дорожном фонде, говорит Пипа

Нардепка напомнила, что правительство недавно приняло решение об увеличении бюджета более чем на 400 млрд гривен до конца года. По ее словам, это станет возможным благодаря трем источникам:

поступлением от игорного бизнеса,

выхода таможни из серой в белую зону (должная уплата налогов и меньше контрабанды),

поступлением от международных партнеров.

Пипа озвучила конкретные суммы, необходимые для повышения окладов: на 4 месяца 2025 года нужно 12,7 млрд гривен, в год — почти 40 млрд гривен. При этом она уточнила, что эти суммы рассчитаны не для достижения уровня 61 статьи, а для реализации увеличения зарплат в 1,5 раза, предлагаемого их законопроектом.

