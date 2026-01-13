Укр

Неожиданный лайфхак из детства помог украинке согреться дома без отопления: она поделилась рецептом

Денис Подставной
В Украине часть людей без отопления посреди зимы Новость обновлена 13 января 2026, 15:07
В Украине часть людей без отопления посреди зимы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Увиденное впечатлило пользователей сети

Забава из детства помогла украинке согреться дома во время блэкаута. Она рассказала, как её выручила самодельная халабуда.

Об этом девушка написала в соцсетях. По её словам, во время отключений в её квартире температура упала до 13 градусов.

Температура в квартире украинки
Температура в квартире украинки

И в это время ей в голову пришла идея — построить "халабуду". Как оказалось, развлечение, которым занимались многие дети, сработало в данной ситуации идеально.

"То ли это был зов сердца, то ли крик замерзшей ж**ы — неизвестно. Но это было лучшее решение, чтобы согреться", — отметила она.

По словам автора поста, температура внутри таких самодельных "апартаментов" поднялась до 23 градусов.

халабуда
Так выглядит "постройка"
Температура внутри халабуды
Температура внутри халабуды

Увиденное так впечатлило пользователей сети, что они уговорили автора рассказать "рецепт халабуды".

  • "Матрасы из Юска (брали для укрытия) – 2 шт.
  • Диванные подушки – 2 шт.
  • Простынь на резинке (лучше держится, нет сквозняков) — 1 шт.
  • Для отделки внутри:
  • Одеяло – 1 шт.
  • Плед – 1 шт.
  • Кошка – 1 шт", — иронично добавляет девушка
Как сделать халабуду дома
Как сделать халабуду дома

Напомним, ранее мы писали о том, при какой температуре сливают отопление.

#Отопление #Отключения света #Блэкаут #Лафхак