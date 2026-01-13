Неожиданный лайфхак из детства помог украинке согреться дома без отопления: она поделилась рецептом

Увиденное впечатлило пользователей сети

Забава из детства помогла украинке согреться дома во время блэкаута. Она рассказала, как её выручила самодельная халабуда.

Об этом девушка написала в соцсетях. По её словам, во время отключений в её квартире температура упала до 13 градусов.

Температура в квартире украинки

И в это время ей в голову пришла идея — построить "халабуду". Как оказалось, развлечение, которым занимались многие дети, сработало в данной ситуации идеально.

"То ли это был зов сердца, то ли крик замерзшей ж**ы — неизвестно. Но это было лучшее решение, чтобы согреться", — отметила она.

По словам автора поста, температура внутри таких самодельных "апартаментов" поднялась до 23 градусов.

Так выглядит "постройка"

Температура внутри халабуды

Увиденное так впечатлило пользователей сети, что они уговорили автора рассказать "рецепт халабуды".

"Матрасы из Юска (брали для укрытия) – 2 шт.

Диванные подушки – 2 шт.

Простынь на резинке (лучше держится, нет сквозняков) — 1 шт.

Для отделки внутри:

Одеяло – 1 шт.

Плед – 1 шт.

Кошка – 1 шт", — иронично добавляет девушка

Как сделать халабуду дома

Напомним, ранее мы писали о том, при какой температуре сливают отопление.