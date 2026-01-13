Неожиданный лайфхак из детства помог украинке согреться дома без отопления: она поделилась рецептом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Увиденное впечатлило пользователей сети
Забава из детства помогла украинке согреться дома во время блэкаута. Она рассказала, как её выручила самодельная халабуда.
Об этом девушка написала в соцсетях. По её словам, во время отключений в её квартире температура упала до 13 градусов.
И в это время ей в голову пришла идея — построить "халабуду". Как оказалось, развлечение, которым занимались многие дети, сработало в данной ситуации идеально.
"То ли это был зов сердца, то ли крик замерзшей ж**ы — неизвестно. Но это было лучшее решение, чтобы согреться", — отметила она.
По словам автора поста, температура внутри таких самодельных "апартаментов" поднялась до 23 градусов.
Увиденное так впечатлило пользователей сети, что они уговорили автора рассказать "рецепт халабуды".
- "Матрасы из Юска (брали для укрытия) – 2 шт.
- Диванные подушки – 2 шт.
- Простынь на резинке (лучше держится, нет сквозняков) — 1 шт.
- Для отделки внутри:
- Одеяло – 1 шт.
- Плед – 1 шт.
- Кошка – 1 шт", — иронично добавляет девушка
Напомним, ранее мы писали о том, при какой температуре сливают отопление.