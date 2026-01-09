Тепло дольше сохранится в доме: что нужно сделать с дверью, когда отключили отопление

Есть три простых, но эффективных совета

Входные двери часто могут пропускать холодный воздух, особенно если выходят в холодный подъезд. Если в квартире к тому же нет отопления, то температура падает гораздо быстрее. В таком случае нужно подумать о дополнительной изоляции.

Как избавиться от холода и сохранить тепло, написал "Телеграф". Эти методы эффективны и проверены временем.

Холод проникает в квартиру через дверь: что делать

Первый шаг — уплотнительные ленты. Самоклеящаяся лента закрывает щели между дверью и рамой и не дает холодному воздуху проникать внутрь.

Также стоит проверить дверной порог. Если дверь неплотно прилегает к полу, нужно установить порог или наклеить уплотнитель. Это поможет сохранить тепло и уменьшить сквозняки снизу.

Дверной порог. Фото: Rozetka

Щели в дверях или между коробкой и стеной можно закрыть герметиком или монтажной пеной. Это также эффективно препятствует проникновению холодного воздуха.

Кроме того, поможет также плотная дверная штора. Ее нужно повесить перед дверью, которая выходит на улицу или в холодное помещение, например в подъезд или на балкон. Она создаст дополнительный барьер для морозного воздуха.

