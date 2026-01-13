Несподіваний лайфхак із дитинства допоміг українці зігрітися вдома без опалення: вона поділилася рецептом

Побачене вразило користувачів мережі

Забава з дитинства допомогла українці зігрітися вдома під час блекауту. Вона розповіла, як її врятувала саморобна халабуда.

Про це дівчина написала у соцмережах. За її словами, під час відключень у її квартирі температура впала до 13 градусів.

Температура у квартирі українки

І в цей час їй на думку спала ідея — побудувати "халабуду". Як виявилося, розвага, якою займалося багато дітей, спрацювало в цій ситуації ідеально.

"Чи то був поклик серця, чи крик замерзшої ср**ки — невідомо. Але це було найкраще рішення щоб зігрітися", — зазначила вона.

За словами авторки посту, температура усередині таких саморобних "апартаментів" піднялася до 23 градусів.

Так виглядає "будівля"

Температура всередині халабуди

Побачене так вразило користувачів мережі, що вони вмовили авторку розповісти рецепт халабуди.

Матраци з Юску(брали для укриття) — 2 шт.

Диванні подушки — 2 шт.

Простирадло на резинці (краще тримається, немає протягів) — 1 шт.

Для оздоблення всередині:

Ковдра — 1 шт.

Плед- 1 шт.

Кішка — 1 шт", — іронічно додає дівчина

Як зробити халабуду вдома

Нагадаємо, раніше ми писали про те, за якої температури зливають опалення.