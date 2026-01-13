Несподіваний лайфхак із дитинства допоміг українці зігрітися вдома без опалення: вона поділилася рецептом
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Побачене вразило користувачів мережі
Забава з дитинства допомогла українці зігрітися вдома під час блекауту. Вона розповіла, як її врятувала саморобна халабуда.
Про це дівчина написала у соцмережах. За її словами, під час відключень у її квартирі температура впала до 13 градусів.
І в цей час їй на думку спала ідея — побудувати "халабуду". Як виявилося, розвага, якою займалося багато дітей, спрацювало в цій ситуації ідеально.
"Чи то був поклик серця, чи крик замерзшої ср**ки — невідомо. Але це було найкраще рішення щоб зігрітися", — зазначила вона.
За словами авторки посту, температура усередині таких саморобних "апартаментів" піднялася до 23 градусів.
Побачене так вразило користувачів мережі, що вони вмовили авторку розповісти рецепт халабуди.
- Матраци з Юску(брали для укриття) — 2 шт.
- Диванні подушки — 2 шт.
- Простирадло на резинці (краще тримається, немає протягів) — 1 шт.
- Для оздоблення всередині:
- Ковдра — 1 шт.
- Плед- 1 шт.
- Кішка — 1 шт", — іронічно додає дівчина
Нагадаємо, раніше ми писали про те, за якої температури зливають опалення.