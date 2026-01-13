Трубы могут лопнуть за считанные часы: при какой температуре сливают отопление

Существуют простые советы, которые позволят сохранить тепло дома

Принятие решений о сливе теплоносителя из внутридомовых сетей происходит не хаотично и не "на глаз", а на основе четких технических рекомендаций. На этом в комментарии "Телеграфу" акцентирует внимание эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно.

По ее словам, для Киева такие рекомендации официально обнародованы на сайте Киевской городской государственной администрации и адресованы главам ОСМД, управителям и управляющим компаниям.

"Например, решение принимают, когда есть понимание, что восстановительные работы после обстрела продлятся дольше, чем то время, за которое теплоноситель может сохранять безопасную температуру. Или когда вообще отсутствует подача теплоносителя, или его температура не соответствует нормативной — условно, ниже плюс 10 градусов", — объясняет она.

В такой ситуации понятно, что температура в трубах неизбежно будет падать, и встает выбор: оставлять систему заполненной или сливать ее, чтобы избежать замерзания. Как поясняет Ненно, уже при температуре теплоносителя около плюс 8 градусов существуют рекомендации по дальнейшим действиям. Если же показатели опускаются до плюс 3-4 градусов, решение о сливе системы должно приниматься немедленно.

"Причина проста: при замерзании вода расширяется, лед увеличивается в объеме и разрывает трубы. Если не слить воду из системы отопления, последствием будут массовые порывы. У нас уже был такой пример — Алчевск в 2006 году, когда случилась катастрофа национального масштаба, людей эвакуировали, вывозили детей. Тогда технологии были другими, не было возможности в режиме реального времени видеть температуру теплоносителя", — подчеркивает эксперт.

Техногенная катастрофа в Алчевске в 2006 году

По словам Ненно, подобные решения принимались и раньше — во время локальных аварий, когда было понятно, что восстановление теплотрассы займет двое суток, а на улице минус 20. Разница лишь в том, что раньше это были единичные случаи без массового характера и без паники. Для тепловиков и коммунальщиков это стандартные рабочие процессы.

Относительно роли утепленных фасадов эксперт отмечает: они действительно помогают сохранять тепло, но не кардинально, если речь идет лишь о частичных решениях. Комплексная энергоэффективная модернизация — утепление фасада, крыши, подвала, модернизация сетей — позволяет дому значительно дольше удерживать тепло, работая по принципу термоса.

"Если же утепление было точечным — несколько квартир утеплились, а остальные нет, — эффект минимальный. В среднем утепленный фасад дает около плюс 2 градусов. Если утеплена и крыша — эффект больше. Утепленный подвал и модернизированные трубы могут добавить еще несколько градусов. В среднем комплексно утепленный дом может иметь на 3-4 градуса больше тепла. Если утеплен фасад, но не утеплена крыша, ситуация хуже — через крышу и места общего пользования возникают сквозняки, и тепло теряется", — поясняет она.

Риски для новостроек и старого жилого фонда, по ее словам, существенно отличаются. В современных домах обычно есть утепленные фасады, подвалы, индивидуальные тепловые пункты с насосами, обеспечивающими циркуляцию теплоносителя. Кроме того, ОСМД или управляющие компании часто устанавливают генераторы, инверторы и аккумуляторы. Даже при отключении электроэнергии система может продолжать циркулировать, и риск замерзания минимизируется.

В старом жилом фонде, особенно там, где обслуживанием занимаются бывшие ЖЭКи, ситуация сложнее. Там не хватает ресурсов и персонала для оперативного запуска генераторов в сотнях домов и постоянного контроля их работы. Именно поэтому в таких зданиях решения о сливе теплоносителя принимают чаще — никто не готов брать на себя ответственность за массовые аварии труб. В старых домах с ОСМД ситуация несколько лучше, но и там альтернативные решения требуют времени и согласия совладельцев.

Даже если морозы продержатся долго, сценария полной остановки систем Ненно не прогнозирует. Возможны блэкауты, графики отключений, использование передвижных котельных для больниц, школ и садиков.

Для жителей это будет означать одно: даже те дома, где не было ОСМД, начнут задумываться об энергонезависимости. Такие кризисы меняют подход Кристина Ненно

В то же время эксперт дает ряд практических советов для семей. В холодный период не стоит проветривать квартиру, даже если есть такое желание. Газовые плиты как источник тепла опасны: при горении газа уменьшается содержание кислорода, человек теряет бдительность, открывает окно — и тепло мгновенно уходит. Это может привести к потере сознания и фатальным последствиям. Более безопасным вариантом является теплая одежда и спальники, рассчитанные на минус 10-15 градусов.

Свечи, самодельные обогреватели и сомнительные "лайфхаки" эксперт считает потенциально опасными, особенно если человек находится дома один. Обязательно стоит иметь огнетушитель. Также важно сделать запас воды: минимум 2 литра питьевой на человека в сутки и около 10 литров технической воды на человека минимум на трое суток. Это помогает избежать паники, как это уже было в других городах.

Полезным советом является и термос с кипятком, который следует ежедневно обновлять, — это упрощает приготовление пищи. И, наконец, каждому стоит знать, где расположены ближайшие "пункты несокрушимости": там можно согреться, подзарядить гаджеты и получить горячие напитки. Такие пункты сейчас работают не только в коммунальных учреждениях, а и в торгово-развлекательных центрах.

Отдельно Кристина Ненно обращает внимание на простые, но эффективные бытовые действия, которые жильцы могут предпринять самостоятельно, не дожидаясь восстановления теплоснабжения.

"Если давно не меняли уплотнители на окнах — это стоит сделать. То же касается входных дверей. Очень часто основные теплопотери идут не через стены, а именно через неплотности", — объясняет эксперт.

Она также советует проверить режим работы металлопластиковых окон, если это не было сделано ранее.

"Многие люди даже не знают, что у окон есть летний и зимний режим. Если их не перевести в зимний режим, прижим створки слабее и холодный воздух активно попадает в помещение", — отмечает Ненно.

По ее словам, в случаях, когда из окон ощутимо тянет холодом, стоит использовать даже самые простые подручные средства.

"Можно постелить на подоконник одеяло, полотенце или что угодно, что есть под рукой. Это существенно уменьшает продувание и попадание холодного воздуха в комнату", — говорит она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что даже при полном отсутствии отопления многоквартирные дома имеют определённый "запас прочности". Независимо от того, утеплён фасад или нет, температура в помещениях на уровне до плюс 10 градусов может сохраняться несколько суток — как правило, два–три дня, а иногда и до четырёх.