Тысячи долларов и франков "под подушкой": что в декларации скандальной консультантки Рады Салминой

Консультантка Верховной Рады Яна Салмина ранее могла годами получать деньги из Москвы, а с помощью них вести пророссийскую деятельность в Украине. Её декларация "пестрит" немалыми сбережениями.

Скандал в Верховной Раде

13 января журналисты издания "Схемы" опубликовали расследование, в котором, как утверждается, выяснили, что Яна Салмина (одна из консультантох ВР) до вступления в должность могла годами получать деньги из Кремля на пророссийскую деятельность в Украине. Информацию об этому удалось найти, благодаря утечке из российской госорганизации "Правфонд" ("Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом").

Указывается, что юристка получала российские государственные средства для защиту прав россиян в Украине через общественные организации, одной из которых она до сих пор руководит. С 2012 года она действовала вместе с людьми, которые уже получили обвинения в государственной измене и сбежали из Украины.

Детали:

В ноябре 2016 года Cалмина организовала в Киеве круглый стол на защиту прав меньшинств. Как выяснили журналисты, мероприятие финансировала Россия. Благодаря утечке документов "Схемы" установили, что деньги выделил "Правфонд" — российская государственная структура, основанная Министерством иностранных дел РФ и "Россотрудничеством". Этот проект стоимостью 8,4 тыс. долларов, выделенных на круглый стол, а также аналитическое исследование по "защите прав меньшинств", тогда выполняла зарегистрированная в Киеве общественная организация "Центр прав меньшинств". С момента основания до сих пор ее возглавляет Салмина.

За несколько недель до события счет, на который поступили российские деньги на его проведение, заблокировал украинский банк. Несмотря на это, мера в конце концов состоялась.

"В утечке переписки Салминой "Схемы" нашли имейл, где она возмущается из-за того, что "финансирование на круглый стол у нее нагло отобрал банк на абсолютно незаконных основаниях", — рассказали журналисты.

Письмо Салминой. Скриншот - Схемы

После мероприятия Салмина написала в одном из имейлов: "Круглый стол был бомбовым. Уже к вечеру понедельника повсюду было вырезано видео мероприятия, а к концу дня – "Укринформ" посетила СБУ, морально прижала работников за то, что они разрешили столько свободы слова, и изъяла видео".

В Службе данную информацию не подтвердили, но и не опровергли, сославшись на неразглашение до принятия решений.

Также расследователям стало известно, что после начала российской агрессии в 2014 году Салмина могла посещать Россию по меньшей мере три раза, в частности, чтобы увидеться с кураторами. "Схемы" позвонили по телефону Салминий, но, услышав вопрос о средствах от российского "Правфонда" на реализацию проектов в Украине, она положила трубку и не ответила на следующие попытки с ней пообщаться.

Как сейчас живет Салмина

В настоящий момент Салмина продолжает трудится в ВР и получать госзарплату. "Телеграф" проанализировал декларацию консультантки и обнаружил следующее:

Яна Салмина владеет земельным участком под Киевом за 140 тысяч гривен и на нем строит дом на 127 квадратов.

Недостроенный дом Салминой. Фото - Схемы.

Декларация Салминой

Ездит Салмина на Suzuki New Grand Vitara за 96 тысяч гривен.

За 2024 год заработала:

839 тысяч гривен в Верховной Раде.

Получила 28 + 5 + 25 тысяч гривен помощи, как ВПЛ.

86 тысяч гривен денежного обеспечения от КП Консультативно-диагностический центр детский Дарницкого района Киева.

106 тысяч гривен зарплаты по совместительству от КП Консультативно-диагностический центр №2 Дарницкого района Киева.

86 тысяч гривен зарплаты от реабилитационного центра Пуща-Водица МВД

44 тысячи гривен денежного обеспечения от КП Консультативно-диагностический центр №1 Дарницкого района Киева.

Итого — ~1,2 миллиона гривен.

Сбережения и денежные активы:

На банковских счетах — 23 тысячи гривен, 2,5 тысяч гривен, 2,6 тысяч гривен, 11,2 тысяч гривен.

Наличка — 17,8 тысяч долларов, 8,9 тысяч евро, 5,5 тысяч швейцарских франков, 1,7 тысяч фунтов стерлингов.

110 тысяч гривен денежных активов.

Итого — ~1,7 миллиона гривен.

К слову, несмотря на то, что единственная недвижимость, которую Салмина указывает в декларации – недострой под Киевом, на работу она ездит, как выяснили журналисты, с другого адреса. Речь идет о квартире в столице. Правом собственности на эту квартиру, согласно данным реестра недвижимости, с 2014 года неизменно владеет Олег Салмин – отец госслужащего, гражданин России и работник российского военно-промышленного комплекса.

