Тисячі доларів та франків "під подушкою": що у декларації скандальної консультантки Ради Салміної

Юристка могла отримувати російські кошти на захист прав росіян в Україні

Консультантка Верховної Ради Яна Салміна раніше могла роками отримувати гроші з Москви, а з їхньою допомогою вести проросійську діяльність в Україні. Її декларація "рябить" чималими заощадженнями.

Скандал у Верховній Раді

13 січня журналісти видання "Схеми" опублікували розслідування, в якому, як стверджується, з’ясували, що Яна Салміна (одна із консультантів ВР) до вступу на посаду могла роками отримувати гроші з Кремля на проросійську діяльність в Україні. Інформацію про це вдалося знайти завдяки витоку з російської держорганізації "Правфонд" ("Фонд підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном").

Вказується, що юристка отримувала російські державні кошти на захист прав росіян в Україні через громадські організації, однією з яких вона й досі керує. З 2012 року вона діяла разом із людьми, які вже отримали звинувачення у державній зраді та втекли з України.

Деталі:

У листопаді 2016 року Cалміна організувала у Києві круглий стіл на захист прав меншин. Як з’ясували журналісти, захід фінансувала Росія. Завдяки витоку документів "Схеми" встановили, що гроші виділив "Правфонд" — російська державна структура, заснована Міністерством закордонних справ РФ та "Росспівробітництвом". Цей проєкт вартістю 8,4 тис. доларів, виділених на круглий стіл, а також аналітичне дослідження щодо "захисту прав меншин", тоді виконувала зареєстрована в Києві громадська організація "Центр прав меншин". З моменту заснування досі її очолює Салміна.

За кілька тижнів до події рахунок, на який надійшли російські гроші для його проведення, заблокував український банк. Незважаючи на це, захіж зрештою відбувся.

"У витоку листування Салміної "Схеми" знайшли імейл, де вона обурюється через те, що "фінансування на круглий стіл в неї нахабно відібрав банк на абсолютно незаконних підставах"", – розповіли журналісти.

Лист Салмін. Скріншот — Схеми

Після заходу Салміна написала в одному з імейлів: "Круглий стіл був бомбовим. Вже до вечора понеділка всюди було вирізано відео заходу, а до кінця дня – "Укрінформ" відвідала СБУ, морально притиснула працівників за те, що вони дозволили стільки свободи слова, та вилучила відео".

У Службі цю інформацію не підтвердили, але й не спростували, пославшись на нерозголошення до ухвалення рішень.

Також розслідувачам стало відомо, що після початку російської агресії в 2014 році Салміна могла відвідувати Росію щонайменше три рази, зокрема, щоб побачитися з кураторами. "Схеми" зателефонували Салміній, але, почувши питання про кошти від російського "Правфонду" на реалізацію проєктів в Україні, вона поклала слухавку і не відповіла на наступні спроби з нею поспілкуватися.

Як зараз живе Салміна

Зараз Салміна продовжує працювати у ВР і отримувати держзарплату. "Телеграф" проаналізував декларацію консультантки і виявив таке:

Яна Салміна має земельну ділянку під Києвом за 140 тисяч гривень і на ній будує будинок на 127 квадратів.

Недобудований будинок Салмін. Фото — Схеми.

Декларація Салміна

Їздить Салміна на Suzuki New Grand Vitara за 96 тисяч гривень.

За 2024 рік зароюила:

839 тисяч гривень у Верховній Раді.

Отримала 28+5+25 тисяч гривень допомоги, як ВПО.

86 тисяч гривень грошового забезпечення від КП Консультативно-діагностичний центр дитячий Дарницького району Києва.

106 тисяч гривень зарплати за сумісництвом від КП Консультативно-діагностичний центр №2 Дарницького району Києва.

86 тисяч гривень зарплати від реабілітаційного центру Пуща-Водиця МВС

44 тисячі гривень грошового забезпечення від КП Консультативно-діагностичний центр №1 Дарницького району Києва.

Разом — ~1,2 мільйона гривень.

Заощадження та грошові активи:

На банківських рахунках — 23 тисячі гривень, 2,5 тисячі гривень, 2,6 тисячі гривень, 11,2 тисячі гривень.

Готівка — 17,8 тисячі доларів, 8,9 тисячі євро, 5,5 тисячі швейцарських франків, 1,7 тисячі фунтів стерлінгів.

110 тисяч гривень грошових активів.

Разом — ~1,7 мільйона гривень.

До речі, незважаючи на те, що єдина нерухомість, яку Салміна вказує у декларації – недобудова під Києвом, на роботу вона їздить, як з’ясували журналісти, з іншої адреси. Йдеться про квартиру у столиці. Правом власності на цю квартиру, згідно з даними реєстру нерухомості, з 2014 року незмінно володіє Олег Салмін – батько держслужбовця, громадянин Росії та працівник російського військово-промислового комплексу.

