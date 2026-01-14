Укр

Теперь она подозрЮля. Украинцы не могут остановиться клепать мемы о Тимошенко

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Юлия Тимошенко Новость обновлена 14 января 2026, 13:56
Юлия Тимошенко. Фото Коллаж "Телеграф"

Пользователей поразила одежда Тимошенко во время обыска

Лидер партии "Батькивщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко получила подозрение. Сеть полнится мемами и шутками на эту тему.

"Телеграф" уже публиковал мемы о Тимошенко и то, что ею снова заинтересовались правоохранители. Однако продолжают появляться новые, мы собрали самые яркие.

Один из них очень точный: "астрологи объявили неделю мемов с Тимошенко". Также шутят, что Тимошенко теперь "подозрЮля".

Мем про подозрение Тимошенко
Мем про подозрение Тимошенко
Шутка про подозрение Тимошенко
Шутка про подозрение Тимошенко

Кроме того, обратили внимание, что если вину Тимошенко докажут, "Юля может сесть при Юле". Имеется в виду премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Подозрение Тимошенко породило шутки
Подозрение Тимошенко породило шутки

Также шутят об образе Тимошенко во время обыска. Это породило немало мемов. Есть и другие смешные картинки по поводу ее подозрения.

Образ Тимошенко во время обыска стал причиной для шуток
Образ Тимошенко во время обыска стал причиной для шуток
Мем про Тимошенко
Еще один мем о Тимошенко
Мем про Тимошенко
Образ Тимошенко во время обыска стал причиной для мемов
Смешная картинка о визиите НАБУ к Тимошенко
Смешная картинка о визиите НАБУ к Тимошенко
Шутка о Тимошенко
Шутка о Тимошенко
Тимошенко мем
Меми о Тимошенко не прекращают появляться

Юлия Тимошенко получила подозрение — что известно

Вечером 13 января стало известно, что у Юлии Тимошенко проходят обыски. Они завершились только 14 января около 9:00. В НАБУ заявили, что сообщили ей о подозрении по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

По данным следствия, Тимошенко договаривалась с отдельными народными депутатами, чтобы те деньги регулярно голосовали так, как ей нужно. Речь шла не о разовых договоренностях, а о "сотрудничестве" на длительный период.

Тимошенко написала в Facebook, что эти записи якобы не имеют к ней никакого отношения. Нардеп пообещала доказать это в судебном порядке.

Ранее "Телеграф" публиковал полный текст "пленок Тимошенко", которые распространило НАБУ. Отмечаем, в ведомстве не называют имени депутата, но голос на записях и источники утверждают – речь идет именно о Юлии Тимошенко.

Теги:
#Юлия Тимошенко #Юмор #Подозрение #Мемы