Теперь она подозрЮля. Украинцы не могут остановиться клепать мемы о Тимошенко

Пользователей поразила одежда Тимошенко во время обыска

Лидер партии "Батькивщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко получила подозрение. Сеть полнится мемами и шутками на эту тему.

"Телеграф" уже публиковал мемы о Тимошенко и то, что ею снова заинтересовались правоохранители. Однако продолжают появляться новые, мы собрали самые яркие.

Один из них очень точный: "астрологи объявили неделю мемов с Тимошенко". Также шутят, что Тимошенко теперь "подозрЮля".

Кроме того, обратили внимание, что если вину Тимошенко докажут, "Юля может сесть при Юле". Имеется в виду премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Также шутят об образе Тимошенко во время обыска. Это породило немало мемов. Есть и другие смешные картинки по поводу ее подозрения.

Юлия Тимошенко получила подозрение — что известно

Вечером 13 января стало известно, что у Юлии Тимошенко проходят обыски. Они завершились только 14 января около 9:00. В НАБУ заявили, что сообщили ей о подозрении по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

По данным следствия, Тимошенко договаривалась с отдельными народными депутатами, чтобы те деньги регулярно голосовали так, как ей нужно. Речь шла не о разовых договоренностях, а о "сотрудничестве" на длительный период.

Тимошенко написала в Facebook, что эти записи якобы не имеют к ней никакого отношения. Нардеп пообещала доказать это в судебном порядке.

Ранее "Телеграф" публиковал полный текст "пленок Тимошенко", которые распространило НАБУ. Отмечаем, в ведомстве не называют имени депутата, но голос на записях и источники утверждают – речь идет именно о Юлии Тимошенко.