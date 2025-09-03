Юлия Тимошенко и коса. Когда появилась фирменная прическа нардепа и кто создал этот образ (фото)

Оказалось, что есть человек, создавший нардепу этот необычный образ

Юлия Тимошенко — настоящий ветеран украинской политики. Лидер партии "Батькивщина" уже почти 30 лет является народным депутатом Украины, она дважды была премьер-министром Украины и дважды побывала в тюрьме за свою политическую карьеру. А еще она обладательница фирменного образа, который до сих пор ассоциируется у украинцев исключительно с ней.

"Телеграф" расскажет, когда Юлия Тимошенко начала носить свою фирменную косу и кто подсказал политику такую прическу "в стиле Леси Украинки".

Тимошенко и коса — с чего все начиналось?

Юлия Тимошенко впервые стала депутатом Верховной Рады в 1997 году. Уже в 2001 году появился ее фирменный стиль — прическа с косой, заплетенная вокруг головы. Наверное, все украинцы помнят Юлию Владимировну с этой укладкой волос, но не все знают, с чем было связано создание этого образа, который стал настоящей визитной карточкой нардепа.

Юлия Тимошенко начала появляться с косой в начале 2000-х. Фото: Getty Images

Как оказалось, впервые с косой вокруг головы Тимошенко появилась в 2001 году, когда вышла из тюремного заключения. Она оказалась за решеткой из-за обвинений по трем статьям Уголовного кодекса (контрабанда валюты, подделка документов, неуплата налогов), а до того была уволена с должности вице-премьер-министра по ТЭК.

В целом политик провела за решеткой 42 дня – с 13 февраля по 27 марта 2001 года. Тимошенко освободили после того, как Печерский районный суд Киева признал обвинения безосновательными и отменил санкцию на арест. Все это происходило на фоне акций протестов "Украина без Кучмы", и тогда говорили, что "статус мученицы" дал хороший толчок для дальнейшей политической карьеры Юлии Владимировны.

Коса стала неотъемлемой частью образа Юлии Тимошенко. Фото: Getty Images

Образ с косой лидер "Батькивщины" начала носить, чтобы трансформировать свой образ из "газовой принцессы" в более народный и привлекательный для избирателей. Также его называли "стилем Леси Украинки", что также добавляло ей привлекательности в глазах украинского электората того времени.

Как оказалось, идею с фирменной прической Тимошенко подсказал ее имидж-консультант, социальный психолог и политтехнолог Олег Покальчук. Коса была частью стратегии по политической трансформации Юлии Владимировны накануне выборов 2002 года. И, как оказалось, стала ее фирменным стилем на долгие годы.

Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко во время Оранжевой революции. Фото: Getty Images

Когда Тимошенко отказалась от косы?

Отказ от фирменной прически также связан с тюремным заключением, но уже в 2014 году. Как помнят многие украинцы, Юлию Владимировну освободили из заключения после побега Януковича из страны во время Евромайдана.

Юлия Тимошенко на Евромайдане сразу после освобождения из тюрьмы. Фото: Getty Images

Как известно, прямо из-за решетки Тимошенко приехала на Майдан, где в разгаре была Революция Достоинства. Но тогда она еще "на всякий случай" была с фирменной косой, хотя и небрежно заплетенной. А вот позже политик приходила на Майдан уже с распущенными волосами.

Юлия Тимошенко в 2019 году. Фото: Getty Images

С того времени Юлия Тимошенко начала все реже появляться с заплетенной "короной из косы". Она отдавала предпочтение более классическим укладкам и прическам, иногда носила тугие почки на затылке, а чаще просто завитые длинные локоны. Однако образ с косой навсегда останется главной фишкой ее политического амплуа. И она время от времени все еще его "эксплуатирует".

Юлия Тимошенко в 2021 году. Фото: Getty Images

Юлия Тимошенко в 2022 году. Фото: Getty Images

