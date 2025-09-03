Юлия Тимошенко и коса. Когда появилась фирменная прическа нардепа и кто создал этот образ (фото)
Оказалось, что есть человек, создавший нардепу этот необычный образ
Юлия Тимошенко — настоящий ветеран украинской политики. Лидер партии "Батькивщина" уже почти 30 лет является народным депутатом Украины, она дважды была премьер-министром Украины и дважды побывала в тюрьме за свою политическую карьеру. А еще она обладательница фирменного образа, который до сих пор ассоциируется у украинцев исключительно с ней.
"Телеграф" расскажет, когда Юлия Тимошенко начала носить свою фирменную косу и кто подсказал политику такую прическу "в стиле Леси Украинки".
Тимошенко и коса — с чего все начиналось?
Юлия Тимошенко впервые стала депутатом Верховной Рады в 1997 году. Уже в 2001 году появился ее фирменный стиль — прическа с косой, заплетенная вокруг головы. Наверное, все украинцы помнят Юлию Владимировну с этой укладкой волос, но не все знают, с чем было связано создание этого образа, который стал настоящей визитной карточкой нардепа.
Как оказалось, впервые с косой вокруг головы Тимошенко появилась в 2001 году, когда вышла из тюремного заключения. Она оказалась за решеткой из-за обвинений по трем статьям Уголовного кодекса (контрабанда валюты, подделка документов, неуплата налогов), а до того была уволена с должности вице-премьер-министра по ТЭК.
В целом политик провела за решеткой 42 дня – с 13 февраля по 27 марта 2001 года. Тимошенко освободили после того, как Печерский районный суд Киева признал обвинения безосновательными и отменил санкцию на арест. Все это происходило на фоне акций протестов "Украина без Кучмы", и тогда говорили, что "статус мученицы" дал хороший толчок для дальнейшей политической карьеры Юлии Владимировны.
Образ с косой лидер "Батькивщины" начала носить, чтобы трансформировать свой образ из "газовой принцессы" в более народный и привлекательный для избирателей. Также его называли "стилем Леси Украинки", что также добавляло ей привлекательности в глазах украинского электората того времени.
Как оказалось, идею с фирменной прической Тимошенко подсказал ее имидж-консультант, социальный психолог и политтехнолог Олег Покальчук. Коса была частью стратегии по политической трансформации Юлии Владимировны накануне выборов 2002 года. И, как оказалось, стала ее фирменным стилем на долгие годы.
Когда Тимошенко отказалась от косы?
Отказ от фирменной прически также связан с тюремным заключением, но уже в 2014 году. Как помнят многие украинцы, Юлию Владимировну освободили из заключения после побега Януковича из страны во время Евромайдана.
Как известно, прямо из-за решетки Тимошенко приехала на Майдан, где в разгаре была Революция Достоинства. Но тогда она еще "на всякий случай" была с фирменной косой, хотя и небрежно заплетенной. А вот позже политик приходила на Майдан уже с распущенными волосами.
С того времени Юлия Тимошенко начала все реже появляться с заплетенной "короной из косы". Она отдавала предпочтение более классическим укладкам и прическам, иногда носила тугие почки на затылке, а чаще просто завитые длинные локоны. Однако образ с косой навсегда останется главной фишкой ее политического амплуа. И она время от времени все еще его "эксплуатирует".
