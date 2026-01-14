Воплотил мечту Зеленского, но поймал "зашкваров" на Армии дронов: ТОП побед и скандалов Федорова

Министр в одно время стоял буквально в авангарде по поставкам дронов в ВСУ

Верховная Рада Украины 14 января назначила Михаила Федорова новым главой Минобороны. Бывший министр цифровой трансформации на прошлой своей должности успел прославиться как достижениями, так и скандалами.

"Телеграф" рассказывает о карьерном пути Федорова.

ТОП достижений Федорова

"Дия"

Дія. Фото - thedigital.gov.ua

Федоров стал тем человеком, кто воплотил мечту Зеленского о "государстве в смартфоне" в реальность. Глава государства говорил об этом в первые же дни после инаугурации, а уже всего через несколько месяцев Минцифры под управлением Федорова воплотила эти слова в реальность.

Февраль 2020 — Минцифры представило мобильное приложение, в котором были доступны цифровое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Оно вызвало фурор среди украинцев (а вскоре и не только), достигнув отметки в более 2 миллионов пользователей всего за 2 месяца.

С тех пор "Дия" продолжает обрастать "мясом" в виде новых функций и возможностей, а количество её пользователей уже превышает 23 миллиона.

ИТ-бизнес

Дія City. Фото - Дія

Отдельной линией работы Минцифры при Федорове стало посредничество между государством и технологическим сектором. Наиболее системным продуктом этой деятельности стало появление правового и налогового пространства "Дія City". Ее замысел в том, чтобы создать более понятные правила работы для ІТ-компаний и легализовать контракторскую модель работы, не сломав бизнес.

Как отмечает Европейская правда, хотя на старте идею резко критиковали, а представители ІТ-компаний называли ее "цифровым колхозом", сейчас количество резидентов правового режима составляет уже более 3,4 тыс. Хотя осторожность у части компаний сохраняется.

Налаживание контактов

Одним из первых и самых важных шагов Федорова во время начала полномасштабного вторжения стало налаживание прямого контакта с Илоном Маском. Именно это позволило Украине оперативно получить крупную партию терминалов Starlink. Эта система стала буквально спасательным кругом для военных, позволяя выстраивать эффективную систему взаимодействия, которая долго была "козырем" Украины в войне.

Первые StarLink прибыли в Украине. Фото - Михаил Федоров

Полезными были Старлинки и для украинцев на оккупированных территориях, получивших связь с родными.

ТОП скандалов экс-главы Минцифры

Армия дронов

Михаил Федоров в одно время стоял буквально в авангарде по поставкам дронов в ВСУ. Например, в октябре 2023 года от "Армии дронов" на фронт передали около двух тысяч БпЛА EVO MAX 4T производства компании Autel. И все бы ничего, но как подсчитало Hromadske, на закупках этих дронов государство потеряло сотни миллионов.

Дроны покупали, как оказалось, у продавца ковров — компании "Крион-М" с уставным капиталом в 765 гривен. В какой-то момент она внезапно переформатировалась и начала продавать дроны Государственной службе специальной связи и защиты информации.

Армия дронов. Фото - Минцифра

"Прямого и прозрачного тендера не было, то есть предложения предоставляли те компании, которые пригласили в самой Госспецсвязи. Эти поставки происходили в рамках совместного с Министерством цифровой трансформации проекта "Армия дронов". Только с июля по октябрь 2023 года "Крион-М" продал государству почти 3900 беспилотников. Приблизительно за полтора миллиарда гривен", — отмечали журналисты.

Первоначально один дрон, купленный у "Крион-М", обходился Госспецсвязи почти в 500 тысяч гривен, хотя тогда эти же дроны, как оказалось, можно было купить вдвое дешевле.

Не менее интересными оказывались и цепочки поставок дронов, ведь одним "Крион-М" здесь не обошлось. Беспилотники, проданные государству по завышенной стоимости, украинское ООО покупало у европейских компаний — польской UMO и немецкой Danator. Вторая компания, как оказалось, еще и имеет украинские корни. Фирма зарегистрирована в 2023 году в небольшом немецком городке Кирхбер. Основатель — украинец Сергей Величук.

"Крион-М" покупал дроны у компании Сергея Величука по уже завышенной стоимости. Так, в июле 2023 года там купили 532 дрона за 6 миллионов 240 тысяч евро. То есть 11 730 евро за штуку, а это по тогдашнему курсу около 487 тысяч гривен. В это же время "Фонд Притулы" покупал такие же дроны по 212 тысяч. Более чем вдвое дешевле.

По словам Величука, его дроны якобы имели какую-то специальную прошивку, поэтому и дорогие. Хотя во время проверки ничего такого журналисты не нашли.

Кто отвечал за закупку дронов:

Глава Минцифры Михаил Федоров утверждал, что Минобороны не справлялось с закупкой дронов с начала полномасштабного вторжения. Поэтому за дело взялось Минцифры вместе с Госспецсвязи.

"Приходилось строить флоу закупки дронов без тех… кто не хотел этого делать", — говорил Федоров.

Так что, как пишет Hromadske, политически Федоров и Щиголь и отвечали за закупку беспилотников.

Как комментировал скандал Федоров:

Михаил Федоров говорил, что сам узнал о завышенных ценах в сентябре 2023 года, затем Минцифры начало мониторинг, и по его итогам было обращение в НАБУ.

"Мы стали получать сигналы от других компаний еще в сентябре, возможно, в августе, о том, что можем закупать по другой цене. Потом в конце сентября я получил с фронта первые накладные по такой (завышенной — ред.) цене.

Мы запросили эти контракты, ввели мониторинг цен на рынке. В ноябре я написал письмо НАБУ о том, что у Autel были определенные проблемы, поэтому просим вас улучшить или углубить мониторинг этих договоров", — сказал Федоров в комментарии hromadske.

Михаил Федоров также отмечал, что не мониторил закупки с начала основания проекта "Армия дронов", то есть около полутора лет. Хотя у Минцифры был доступ к общим объемам контрактов и количеству закупленных дронов.

"Я не контролировал цены на дроны и то, какие компании их продают. Например, о компании "Крион-М" я узнал уже по факту — из накладных, которые мне присылали журналисты или военные. Потому что лично я не мониторил электронную систему. В этом заключалась идея, что мы — не закупщик, но закупщику говорим: "Смотрите, мы политически (и я лично) берем на себя ответственность за проект, вы закупаете — и должны делать это по закону, прозрачно. Чтобы над вами был контроль, я все договоры в режиме реального времени передаю антикоррупционным органам", — объяснил министр.

"Преувеличенная" кибербезопасность

Еще один скандал случился с Федоровым в 2019 году, когда тот имел неосторожность обронить довольно громкую фразу.

"Я думаю, что роль кибербезопасности немного преувеличена. О ней много говорят, но по факту назвать какие-то реальные кейсы киберугроз мало кто может. Приведу простой пример. Когда мы пришли в офис президента, IT-команда показала дашборды с тысячей атак в день, перегрузкой сайтов и т.д. Через две недели мы их уволилии. И ничего не происходило в течение нескольких месяцев, пока мы собирали новую команду", – рассказал Федоров в интервью "Левому берегу".

Михаил Федоров

Тогда он сказал, что после серии атак в 2016 году Украина значительно улучшила позиции в сфере киберзащиты.

"После этого кибербезопасность вышла на другой уровень. На базе Госспецсвязи созданы новые киберцентры. В это много инвестировали. Можно смело чувствовать себя нормально защищенным. Сильно выросло и СБУ в плане киберразведки", — рассказал Федоров.

Припомнили эти слова Федорову уже при первой масштабной кибератаке в канун полномасштабного вторжения. В январе 2022 года хакеры взломали сайт Кабмина, МИД и других органов власти.

"Новый уровень заключается в том, что вот прямо сейчас лежат/дефейснутые сайты "Действия", ГСЧС, Минвета, МИД, Казначейства и еще куча ведомств. Лежал и Кабмин", — подчеркнул общественный активист Роман Синицын.

"Роль кибербезопасности немного преувеличена"… А на самом деле безумно недооценена в Украине. Это касается как безопасности сайтов органов государственной власти, так и защиты персональных данных граждан. Также еще раз повторюсь, забудьте об электронном голосовании в Украине. Это просто опасно при таких условиях", – подчеркивал советник заместителя председателя Верховной Рады Павел Булгак.

В дальнейшем слова Федорова выходили боком ему не раз, в том числе и во время кибератаки на реестры Минюста или функционал "Укрзализныци". В киберсреде звучала простая оценка: "он в этом не разбирается". Из-за этого Федоров со временем начал дистанцироваться от этих тем.

На этом фоне вопрос безопасности "Дії" также регулярно возвращался в публичное пространство. Особенно, когда ФБР объявило в розыск 22-летнего российского хакера Амина Стигала, связанного с военной разведкой РФ, за участие в кибератаке против Украины в январе 2022 года. По данным американского следствия, после взлома правительственных сайтов хакеры выставили на продажу данные 13,5 млн пользователей портала "Дія". Минцифра настаивала, что "Дія" не хранит персональные данные пользователей, а само приложение не было взломано.

Как сообщал "Телеграф", 13 января, во время выступления Михаила Федорова в Верховной Раде народные депутаты не проявили интереса к его словам. Вместо этого они занимались своими делами.