От "студенческого мэра" до самого молодого министра в истории Украины. Что известно о Михаиле Федорове

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров считается одним из основных кандидатов на пост руководителя Офиса президента. "Телеграф" рассказывает, что о нем известно.

Что нужно знать:

Михаил Федоров — самый молодой министр в истории Украины и лидер цифровой трансформации

Он инициировал создание "Дії", цифровых COVID-сертификатов и оборонных сервисов для армии и граждан

Министр женат и воспитывает 8-летнюю дочь

Федоров родился 21 января 1991 года в городе Васильевка Запорожской области. В 2009-2014 годах он получал образование на факультете социологии и управления Запорожского национального университета. Также окончил обучение в "Высшей политической школе" и "Образовательной школе представителей НАТО в Украине".

Получал стипендию ОБСЕ в рамках экологического мониторинга Запорожья, а в 2012 году был избран "студенческим мэром" Запорожья. Также окончил программу по стратегии цифровой трансформации в Йельской школе менеджмента.

Бизнес и политика

С 2015 по 2019 год Федоров — основатель и директор SMMSTUDIO, агентства по настройке рекламных кампаний в соцсетях. В 2014 году баллотировался в Верховную Раду от партии "5.10". В 2018-м занимал должность операционного директора проекта "Суперлюди".

В 2019 году руководил digital-направлением предвыборной кампании Владимира Зеленского, после чего стал его внештатным советником по digital. На парламентских выборах 2019 года прошел в Раду по списку партии "Слуга народа". С 29 августа 2019 года занимает должность вице-премьер-министра Украины и одновременно возглавляет Министерство цифровой трансформации.

Михаил Федоров возглавлял Минцифру в правительствах Алексея Гончарука, Дениса Шмыгаля и Юлии Свириденко, став самым молодым министром в истории Украины и главным драйвером концепции "государство в смартфоне". Под его руководством появились "Дія", "Дія.City", "єМалятко", цифровые COVID-сертификаты, интернет-субвенция и сеть модернизированных ЦПАУ. Минцифра внедрила систему CDTO, развивала цифровые реестры, устраняла коррупционные схемы и запустила инициативы для бизнеса и ІТ-сектора.

После 24 февраля 2022 года Федоров расширил функциональность "Дії", представив еДокумент, еВідновлення и сервисы помощи гражданам, стал одним из инициаторов UNITED24 и программы "Армия дронов", что ускорило развитие украинского рынка БпЛА. Позже была создана оборонная экосистема Brave1.

По его обращению Starlink Илона Маска оперативно развернули в Украине, обеспечив критическую и фронтовую связь. Минцифра организовала перенос государственных реестров за границу, создала ІТ-армию и чатбот еВорог для противодействия кибератакам и помощи ВСУ.

С марта 2023 года Федоров также курировал инновации, образование, науку и технологии, разработав стратегию трансформации украинского образования. После смены правительства в июле 2025 года он сохранил должность главы Минцифры и стал первым вице-премьер-министром Украины.

Михаил Федоров и семья

Женат на Анастасии Владимировне Федоровой (урожденной Карпенко). Супруга Федорова училась в Запорожском национальном университете на другом факультете. В 2017 году у пары родилась дочь Мария. Сейчас девочке 8 лет.

Федоров с женой Анастасией. Фото: instagram.com/michael.fedorov

Политик с дочерью Марией. Фото: instagram.com/michael.fedorov

