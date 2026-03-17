Даже старый жир отойдет: как очистить кухонные шкафчики простым домашним средством (видео)

Любая хозяйка знает, что после интенсивного приготовления пищи на кухне жирные пятна на шкафчиках и стенах появляются мгновенно.

Обычная мойка иногда не справляется, а дорогостоящие химические средства не всегда безопасны для мебели и здоровья. К счастью, есть очень простой способ очистить кухонные фасады от жира с помощью привычных продуктов, которые есть в каждом доме. Ингредиенты очень экономны, но эффект получается впечатляющий: шкафы сияют, как новые, без лишних усилий. Интересным методом с нами поделились на TikTok-странице "sizovasofiaa".

Чтобы приготовить средство, понадобится немного соды, мелкой соли и растительного масла. Важно соблюдать пропорции и внимательно наносить смесь на загрязненные участки, чтобы не повредить покрытие. Опыт показывает, что легкое втирание смеси губкой и небольшое время воздействия позволяют растворить даже устаревший жир. При желании можно использовать мягкую ткань для окончательного протирания, чтобы шкафчики выглядели идеально чистыми.

Как и с чем очищать

Для очищения понадобятся: 2 столовые ложки соды, 2 столовые ложки мелкой соли, 2 столовые ложки растительного масла. Все ингредиенты смешать до однородной пасты. Нанести смесь на жирные пятна, оставить на 5–10 минут, затем протереть губкой или мягкой тканью. Если жир очень старый или жирный, можно повторить процедуру еще раз.

Для цветных или нежных фасадов перед нанесением смеси следует протестировать небольшой участок во избежание потери яркости. Альтернативой может стать раствор лимонного сока с водой в соотношении 1:1 – он не только хорошо очищает жир, но и оставляет приятный аромат.

Благодаря этому простому домашнему лайфхаку кухонные шкафы будут сиять без химии и больших затрат. Секрет заключается в правильном сочетании соды, соли и растительного масла, а также внимательности во время очистки.