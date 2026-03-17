Руководитель НАБУ Кривонос был фигурантом дела о вымогательстве $120 тыс. за выделение земельного участка

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос является фигурантом уголовного производства о вымогательстве взятки за выделение земельного участка в селе Старые Безрадичи под Киевом в 2014 году. По информации экс-прокурора САП Станислава Броневицкого, в то время Кривонос работал начальником регистрационной службы Обуховского горрайонного управления юстиции Киевской области.

Броневицкий отмечает, что в 2014 году глава Старобезрадичевского сельского совета Петр Горбаченко вступил в преступный сговор с руководителем управления Госземагентства в Обуховском районе и Семеном Кривоносом. Они вымогали у гражданина 120 тысяч долларов США за выделение земельного участка площадью 0,25 га в селе Старые Безрадичи для строительства жилого дома.

Эту землю выделили и оформили на подставное лицо. Кривонос, который в то время возглавлял регистрационную службу Обуховского горрайонного управления юстиции, способствовал беспрепятственному оформлению права собственности на это подставное лицо.

"Кривонос С.Ю. подыскивает подставных лиц, на которых в дальнейшем оформляются земельные участки, а также способствует быстрому и беспрепятственному оформлению на них документов в регистрационной службе Обуховского района", — процитировал материалы уголовного дела Броневицкий.

По его словам, в декабре 2014 года состоялись обыски у фигурантов производства, в частности, у Семена Кривоноса. Обыски проводились по месту жительства, работы, а также в его автомобиле Hyundai Santa Fe. В ходе следственных действий были изъяты мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Экс-прокурор опубликовал ссылку на соответствующее определение суда от 08.12.2014, в котором четко упоминается фамилия Кривоноса.

По словам Броневицкого, информация об уголовном деле была скрыта во время конкурса на должность директора НАБУ самим Семеном Кривоносом.