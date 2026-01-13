Прогнозы неутешительны: в Минэнерго ответили, когда восстановят свет в Киеве

Энергетики работают круглосуточно

Самая сложная ситуация по возобновлению электроэнергии в Киеве и столичном регионе — никаких прогнозов по возобновлению электроснабжения нет. В столице серьезные перебои с электроэнергией еще после атаки 9 января, новые же удары России только усугубляют ситуацию.

Что нужно знать:

Энергетики работают круглосуточно, но из-за интенсивных обстрелов сроки назвать невозможно

После атаки 13 января особо пострадал правый берег Киева, сообщили в ДТЭК

В столице остановлен наземный электротранспорт, работают генераторы, открыты пункты незламности

Заместитель министра энергетики Николай Колесник отметил, что энергетики работают почти круглосуточно.

Аварийно возобновленные работы продолжаются и будут происходить фактически круглосуточно, несмотря на все сложные погодные условия для того, чтобы как можно быстрее стабилизировать и перейти в плановый график. Но ситуация достаточно сложная, и мы видим, что сейчас никаких прогнозов давать мы не можем, поскольку враг продолжает эти интенсивные атаки. Николай Колесник, заместитель министра энергетики

После атаки РФ 13 января ситуация с электроснабжением в Киеве ухудшилась, особенно на правом берегу, сообщили в ДТЭК. Руководитель департамента по эксплуатации высоковольтных сетей Александр Кожухарь отметил, что точных сроков нет. Запасы оборудования есть, также помогают европейские партнеры.

В то же время в Минэнерго отметили, что как только завершатся необходимые аварийно-восстановительные работы, Киев, область и ряд других регионов вернутся к "прогнозируемым почасовым отключениям – хотя и к жестким графикам".

Что в Киеве сейчас

В Киеве из-за проблем с электроснабжением остановлен наземный электротранспорт на правом берегу, запущены дублирующие автобусы. В проблемных районах дома подключают к мощным генераторам, развернуто более тысячи пунктов незламности, часть супермаркетов сменила график работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сотни домов в столице Украины без отопления. В части удалось слить воду из систем, но у некоторых от мороза разорвались трубы.