Новый "Искандер" с дальностью 1000 км – миф или реальность? Аналитик дал четкий ответ

Россияне в очередной раз доказали, что не соблюдают подписанные соглашения

Новая российская ракета "Искандер М" с дальностью удара до 800-1000 километров была создана в РФ в обход договоренностей с американцами о ликвидации целого класса вооружений, предусматренной Договором о РСМД.

Что нужно знать:

Договор РСМД запрещал создание ракет с дальностью 500-1000

Модернизированные "Искандеры М" — это на самом деле "Искандер 1000"

Северные корейцы создали копию "Искандера 1000"

Об этом в эфире YouTube- канала Telеgraf UA рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап.

По его словам, когда в декабре 1987-го лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали Договор о ликвидации ракет средней (1000-5500 км) и меньшей дальности (500-1000 км), он предусматривал, что баллистические и крылатые ракеты с дальностью удара свыше 500 км никто не буде разрабатывать. Однако россияне сразу начали разрабатывать новые ракеты, призванные заменить уничтожаемые по условиям Договора о РСМД.

— Американцы уничтожали "Томагавки" наземного и воздушного базирования — системы и сами установки. И фактически с того момента россияне начали думать о том, что потом стало "Искандером". Они закладывали в эту ракету возможности дальнейшей модернизации, ведь неизвестно, что будет с Договором РСМД, как будут его выполнять, — говорит аналитик.

Он предположил, что еще тогда была заложена возможность существенного увеличения дальности этой ракеты, так как по массо-габаритным характеристикам она вполне подходит для того, чтобы бить на расстояние до 1000 км.

— И потому россияне стали называть эту версию уже не "Искандер М", а "Искандер 1000". А с другой стороны, северокорейская KN-23 — это чуть упрощенная копия "Искандера", потому что корейская промышленность не могла производить ее так точно, как это делали россияне (чуть другие кабели лежат, чуть по-другому разработаны фланцы). Не важно. Главное, что это та же ракета. Северные корейцы не были ограничены договором РСМД-2 и сразу KN-23 запустили в качестве ракеты, которая может пулять на 850 км уже сейчас. Это еще без каких-либо существенных наработок.

И потому я не вижу ничего нового в том, что есть ракета, которая называется сейчас "Искандер 1000" подытожил Константин Криволап.

Напомним, военный обозреватель Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу" также заявил, что с технической точки зрения такая модификация выглядит крайне малореалистичной.