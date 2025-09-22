На кладбище стоит копия памятника: как выглядит могила жены Сталина, которая застрелилась после ссоры с ним

Молодой женщине был всего 31 год, когда она застрелилась

Надежда Аллилуева — вторая жена Иосифа Сталина, которая была на 21 год младше и родила ему двоих детей — сына Василия и дочь Светлану. В этот день, 22 сентября 1901 года, у Надежды был день рождения.

"Телеграф" расскажет, как выглядит могила второй жены Сталина и как она умерла в 31 год.

Что известно о смерти Надежды Аллилуевой?

Надежда Аллилуева родилась 22 сентября 1901 года в Баку в семье революционеров Сергея Яковлевича Аллилуева и Ольги Федоренко. Она стала второй женой Сталина. Будучи 15-летней девушкой она без памяти в него влюбилась, а спустя два года в 1919-м они поженились. И хотя брак был зарегистрирован официально, отношения у пары были сложными — из-за жесткого характера Сталина и его политической деятельности.

Иосиф Сталин и Надежда Аллилуева

После 13 лет совместной жизни и рождения двоих детей, брак Сталина и Надежды закончился смертью женщины. По официальной версии, Аллилуева совершила самоубийство, застрелившись из пистолета своего брата после очередной ссоры с мужем.

Надежда Аллилуева с дочерью Светланой

Однако по неофициальным версиям и догадкам историков, к смерти Надежды мог быть причастен сам Сталин. Говорили, что именно он убил ее в ноябре 1932 года. При этом есть утверждения, что смерть жены глубоко потрясла "вождя народов".

Иосиф Сталин и Надежда Аллилуева в компании друзей

Как выглядит могила жены Сталина?

Надежду Аллилуеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Спустя время на ее могиле установили необычный памятник из белого мрамора. Он являл собой высокий постамент с бюстом женщины. Надпись на памятнике гласила: "Надежда Сергеевна Аллилуева-Сталина 1901-1932 член ВКП(б) от И. В. Сталина".

Могила Надежды Аллилуевой в Москве

Ходили слухи, что в первое время рядом с могилой Надежды стояла скамейка, на которой мог часами в одиночестве сидеть Сталин, когда приходил к жене на кладбище. Однако теперь нет ни лавочки, ни самого памятника.

Копия памятника на могиле Надежды Аллилуевой

Как оказалось, оригинал мраморного постамента убрали с Новодевичьего кладбища и отправили в Третьяковскую галерею, а на могиле Аллилуевой с того времени стоит копия памятника.

Оригинал памятника хранится в Третьяковской галерее

