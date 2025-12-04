Принял после Януковича: что известно о самолете Зеленского, на который "охотились" дроны (фото)

Ирландские военные приняли решение не сбивать БПЛА, поскольку имеют ограниченные возможности для уничтожения таких целей

Четыре неизвестных беспилотника военного образца нарушили запрещенную для полетов зону вблизи Дублинского аэропорта как раз во время визита в Ирландию президента Украины Владимира Зеленского. Самолет приземлился раньше запланированного срока, и дроны на несколько минут не успели на место посадки.

После этого беспилотники облетели судно ВМС Ирландии LÉ William Butler Yeats, которое тайно было развернуто в Ирландском море для визита Зеленского. Об этом пишет издание Journal.

Владимир Зеленский и первая леди в Ирландии

Что нужно знать

Беспилотники находились в воздухе около двух часов

Квадрокоптеры пролетали над военным судном, обеспечивающим визит Зеленского

Личности операторов и цели полетов не установлены

Беспилотники взлетели с северо-востока Дублина и летали до двух часов. Пока неизвестно, кто запускал и руководил беспилотниками и где они сейчас находятся, но установлено, что зависшие над судном квадрокоптеры были большими и по военным характеристикам чрезвычайно дорогими.

Как пишет издание, военными было принято решение не сбивать беспилотники, которые двигались независимо друг от друга, то есть ими, вероятно, руководили четыре пилота, поскольку судно имеет ограниченные возможности для уничтожения подобных целей.

Патрульное судно LÉ William Butler Yeats

На чем летает Зеленский

Владимир Зеленский и борт №1

Президент Украины для перелетов использует воздушное судно A319 CJ UR-ABA, изготовленное в 2007 году. VIP-версию самолета заказали аэрокосмической компании Airbus для перевозки высших должностных лиц Украины во время президента Виктора Ющенко.

Интерьер президентского самолета по состоянию на 2012 год

В парк государственного авиационного предприятия "Украина" борт поступил уже при Викторе Януковиче.

Зеленской в самолете, 2020 год

В 2023 году литовская компания J&C Aero обновила интерьер самолета, изменив тканевые покрытия, внутреннюю облицовку, сиденья, диваны, ковры и т.д., сообщало издание avianews.com. Кроме того, компания разработала проект обновления системы управления салоном и интеграции развлекательной системы. Их установка была произведена таллиннской компанией Magnetic MRO.

В момент начала полномасштабного вторжения Airbus A319 находился за пределами Украины. Кроме "борта №1", в авиапарке предприятия "Украина" находятся также Ан 148-100, Ан 74ТК-300 и вертолет Ми-8.

Напомним, как писал "Телеграф", по мнению бывшего полковника британской армии Гемиша де Бреттона-Гордона Ирландия является слабым местом Европы перед российской угрозой.